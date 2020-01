Gf Vip, la fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa: "Sfasciona drogata"

Infuriano le polemiche al Grande Fratello Vip dove ogni parola dei concorrenti ha un peso, soprattutto se si tratta di insulti del tutto gratuiti. Sebbene siano costantemente sotto l’occhio delle telecamere, a volte i gieffini sembrano dimenticarsene, lasciandosi andare a pesanti commenti sugli altri coinquilini della Casa. A quanto pare la squalifica di Salvo Veneziano, che si era lanciato in pesanti apprezzamenti dal sapore omofobo nei confronti di Elisa De Panicis, non è servita da monito ed esempio agli altri concorrenti del reality che faticano a controllarsi quando, soprattutto se trasportati dalla rabbia per essere quasi finiti in nomination, si lanciano in pesanti epiteti che scatenano subito la reazione dei social che chiedono a gran voce una nuova squalifica. È il caso di Fernanda Lessa che, arrabbiata con Licia Nunez che l’aveva nominata mettendola a rischio nomination, sfogandosi poi a fine serata con Michele Cucuzza e Andrea Montovoli, si era riferita a lei chiamandola con rabbia con l’epiteto: " Quella lesbica! ".

L’insulto che mira a connotare in modo negativo l’orientamento sessuale della Nunez non è passato inosservato e, mentre sui social divampa la polemica, con migliaia di follower che chiedono per la Lessa lo stesso trattamento riservato a Salvo Veneziano, ossia l’espulsione dal gioco, si fa sentire e forte la compagna di Licia Nunez, Barbara Eboli, legata da un paio d’anni all’attrice. Per difendere la sua compagna ha scritto su Twitter un messaggio molto pesante che tira in ballo i trascorsi da alcolista e tossicodipendente di Fernanda Lessa.

" E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata?! Che direbbe la signorina?! Che quando parla ancora sbiascica ", ha scritto Barbara Eboli, definendo " pessima " la Lessa nell’insulto omofobo rivolto alla sua Licia e invitandola così a riflettere prima di aprire bocca e a guardare a se stessa prima di parlare male degli altri. Barbara Eboli ha poi cancellato il suo tweet.

