Gf Vip, il fratello di Luca entra nella casa per raccontare la verità su Soleil

La storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge sembra essere in bilico. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora ricevuto una sorpresa dalla sua fidanzata e ora inizia a sospettare che fuori dal Gf Vip stia succedendo qualcosa. D'altro Canto Soleil ha confessato a Pomeriggio Cinque di aver forti dubbi su Luca perché prima di entrare nella casa più spiata d'Italia le ha nascosto di aver sentito Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ma non è tutto. Nel corso di queste settimane la modella è stata pizzicata in compagnia di Marco Cartasegna, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, nonché rivale in amore di Onestini. Immediatamente, si è parlato di un tradimento di Soleil Sorge ai danni di Luca Onestini, di mancanza di rispetto e chi più ne ha più ne metta. La 20enne, però, si è sempre giustificata sottolineando che Marco è soltanto un amico e che tra loro non c'è assolutamente niente.

Purtroppo, però, questo amico sembra dare fastidio alla famiglia Onestini, tanto che il fratello Gianmarco è sceso in campo per difendere Luca. E dopo aver accusato Soleil di essere falsa e di cercare soltanto visibilità, questa sera entrerà nella casa del Gf Vip per spiegare a suo fratello cosa sta succedendo fuori. Quindi che la sua fidanzata esce in compagnia di Marco Cartasegna, che è andata al compleanno di sua sorella e che ha dichiarato a Pomeriggio Cinque di nutrire forti dubbi su di lui e sulla loro relazione.

Come la prenderà Luca Onestini?