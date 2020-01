Gf Vip, "Icardi russa?" e Signorini punge Wanda Nara: "Non gli dà tempo!"

Pupo e Wanda Nara sono gli opinionisti di Alfonso Signorini in questa edizione del Grande Fratello Vip. Non sono presenze invadenti nella logica del programma ma i loro interventi sono finora ficcanti e utili per le dinamiche della prima serata. Il conduttore si rivolge spesso a loro, che non risparmiano divertenti siparietti.

Il cantante toscano e la modella argentina sono completamente diversi tra loro e forse è proprio questo a funzionare nel loro rapporto, che anche se appare ancora in rodaggio, nel corso del potrà migliorare. I due sono stati anche oggi protagonisti di un divertente siparietto con Alfonso Signorini, nato da una gag di Fabio Testi nella Casa. Il play-boy è stato riammesso ufficialmente nella casa dei vip dopo aver trascorso 48 ore insieme agli Highlander, i concorrenti delle edizioni passate che sono stati scelti per la celebrazione del ventennale del reality. Fabio Testi è stato il più votato dalle donne durante la puntata precedente e a dovuto raggiungere il piccolo gruppo degli ex concorrenti nel privè, quello che un tempo era il tugurio. Le condizioni di vita in questa parte di Casa sono certamente meno agiate ma l'attore si era ambientato piuttosto bene.

Tornato insieme al gruppo, ha finto di essere stato eliminato definitivamente dal Gf Vip. Per un attore del calibro di Fabio Testi, non è stato difficile risultare credibile e far cadere i compagni nel tranello. Antonella Elia è stata l'unica che, alla domanda di Fabio Testi su chi l'avesse votato, ha ammesso la nomination e anche la motivazione. " Perché russavi! Scusami, io ti venero ma il guaio è che russi ", ha candidamente dichiarato la bionda showgirl all'attore. La gag è durata pochi minuti ma ha divertito lo studio di Alfonso Signorini e i suoi opinionisti. Pupo non ha perso l'occasione e ha colto la palla al balzo per punzecchiare Wanda Nara su suo marito. " Icardi russa? ", ha chiesto il cantante toscano alla showgirl argentina che, dopo un momento di imbarazzo, ha risposto a Pupo: " No, non russa! " Signorini, a quel punto, ne ha approfittato per una battuta hot sulla coppia argentina: " Sai perché? Non gli dà tempo! "

Non è la prima volta che Alfonso Signorini allude alla vita privata di Wanda Nara nel corso della puntata. Poco prima, infatti, il conduttore ha coinvolto la sua opinionista per commentare la complicata situazione di Clizia Incorvaia, che pochi mesi fa si è separata da Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Sarcina ha accusato sua moglie di averlo tradito con il suo testimone di nozze, l'attore Riccardo Scamarcio. Il conduttore ha, quindi, voluto sentire il parere di Wanda Nara, in passato coinvolta in una situazione simile, quando divorziò da Maxi Lopez e si mise con Mauro Icardi, grande amico dell'ex marito. Wanda Nara anche recentemente ha negato il tradimento ma il gossip non si è mai placato.