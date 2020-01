Wanda Nara nuda in doccia a poche ore dal Gf Vip

Wanda Nara è pronta a debuttare al Gf Vip di questa sera e ha deciso di rendere partecipi i suoi 6 milioni di follower con uno scatto bollente a poche ore dalla diretta. Quando sarà a Roma per la prima puntata, la moglie di Mauro Icardi alloggerà in uno degli hotel più lussuosi della Capitale, nella centralissima via Vittorio Veneto, cuore della Dolce Vita anni Sessanta.

È qui che Wanda Nara ha deciso di scattare una foto ricordo prima di iniziare ufficialmente il suo viaggio nel Grande Fratello Vip, come opinionista della prima edizione targata Alfonso Signorini. La modella argentina sarà affiancata da Pupo, con il quale formerà una coppia inedita ma, secondo i ben informati, destinata a regalare grandi sorprese. Forse per scaricare la tensione, per regalarsi un momento di relax prima di raggiungere Cinecittà, Wanda Nara si è concessa una pausa rigenerante nella SPA dell'hotel. Una volta sotto la doccia, l'opinionista si è fatta ritrarre completamente senza veli, avvolta dalla luce azzurra della cromoterapia. Sono tanti i significati simbolici di questo colore nella cromoterapia e di solito la luce con questa lunghezza d'onda viene utilizzata per rilassare il sistema nervoso e ristabilire l'equilibrio fisiologico. Nulla di strano che Wanda Nara lo abbia scelto prima della diretta di stasera me è probabile che in pochi, guardando l'immagine, abbiano notato questo dettaglio.

Wanda Nara esibisce un corpo tonico e perfetto e nello scatto è facile notare il tatuaggio che la moglie di Icardi ha da diverso tempo su un fianco. È un aereo che punta verso l'alto, quasi come a simboleggiare un decollo. Una metafora della carriera di Wanda Nara, che ha nel Grande Fratello una grande opportunità per mostrare al pubblico italiano un lato di sé ancora sconosciuto. Lei stessa, pochi giorni fa, ha dichiarato di voler dare il massimo per farsi conoscere soprattutto dalle donne, che spesso la vedono come un esempio sbagliato per i suoi trascorsi di vita.