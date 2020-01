Gf Vip, Imma Battaglia: "Non ho tradito Licia, mi sono innamorata di Eva"

La bomba è scoppiata mercoledì sera, durante la diretta della prima puntata del Gf Vip. Nella sua clip di presentazione, Licia Nunez ha rivelato la lunga relazione passata con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, sorprendendo il pubblico a casa e quello in studio.

Poco dopo, è intervenuta sui social Vladimir Luxuria, che ha preso le difese dell'attivista per i diritti civili. Nessun commento a caldo per Imma Battaglia, solo poche parole dopo il racconto dettagliato fatto giovedì mattina nella Casa: " La verità ha mille volti. Se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala giusta. " Stasera Imma Battaglia ha deciso di intervenire in diretta, per avere quel confronto che forse è sempre mancato. Il risentimento di Imma Battaglia nasce probabilmente dopo che Licia Nunez ha rivelato i particolari della separazione, svelando in che modo l'avrebbe tradita l'attuale moglie di Eva Grimaldi. Un racconto che ha appassionato non solo i social ma anche Andrea Davis e Clizia Incorvaia, che hanno ascoltato con attenzione le parole della bella attrice. Una storia che non dev'essere piaciuta a Imma Battaglia, che con determinazione ha richiesto un confronto con la sua ex fidanzata.

Licia Nunez è stata condotta nel confessionale, dove Alfonso Signorini le ha mostrato le immagini del racconto fatto agli altri inquilini. In risposta al tweet di Imma Battaglia, Licia Nunez ha reagito con decisione: " A volte si cerca di raccontarsi la propria verità per pulirsi la coscienza. Non ha mai ammesso di avermi tradita, di aver iniziato una conoscenza con Eva Grimaldi quando la nostra relazione era ancora presente. " Le due si sono accomodate sul divano per chiarire e parlare.

Imma Battaglia appare molto arrabbiata per le parole di Licia, ma non rinnega il rapporto e l'amore verso l'attrice: "L'amore che ho avuto per te è stato profondo e forte, un amore che abbiamo vissuto bene i primi anni. " Imma respinge qualunque accusa di tradimento: " Io non ho tradito Licia, mi sono innamorata di Eva, perché qualcosa tra noi si era rotto e tu lo sapevi. " Imma Battaglia sembra avere molta rabbia pregressa e ha raccontato quando ha maturato l'idea che la storia con Licia Nunez fosse finita: “Ho avuto una profonda crisi a settembre 2010. Ad agosto 2010 sono stata abbandonata su un'isola da parte di Licia dopo due giorni. Dentro di me ho elaborato una convinzione: Avanti così non ci voglio andare.”