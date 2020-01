Gf Vip, inquilini sotto accusa per le offese alla Marini e Zequila confessa: "Con lei un flirt di gioventù"

Il Grande Fratello Vip è iniziato con lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Le due si sono affrontate durante l'ultima puntata del serale, durante una discussione dai toni non troppo accesi ma abbastanza velenosi. L'una ha accusato l'altra di non essere stata sincera e Alfonso Signorini ha fatto rivedere alla concorrente le immagini della loro discussione.

È stato un incontro che lasciato importanti strascichi, sia dentro che fuori la Casa. Rita Rusic ha commentato spesso con gli altri inquilini il momento vissuto con Valeria Marini e la showgirl ha avuto modo di commentare il tutto da Piero Chiambretti pochi giorni fa. Anche gli altri concorrenti non hanno risparmiato commenti, soprattutto contro Valeria Marini. Il gruppo ha utilizzato termini molto forti contro la showgirl, tanto che sui social si è gridato al bodyshaming contro la Marini. Alfonso Signorini ha voluto mostrare alla Casa i commenti fatti durante la settimana e subito dopo l'uscita. Durante la clip, Antonio Zequila non ha risparmiato risate e sorrisi mentre Antonella Elia ha commentato con amarezza quanto gli è stato fatto leggere. Alfonso Signorini ha chiesto un commento proprio ad Antonio Zequila, uno di quelli che ha utilizzato termini più cattivi contro Valeria Marini: " Valeria Marini è in sovrappeso. 'È un cesso' è un intercalare napoletano senza offendere nessuno ", si è difeso Antonio Zequila, che è stato però redarguito da Pupo: " Questo è un comportamento vigliacco che non va bene, non vi fa onore. Non è bello. "

Alfonso Signorini ha interpellato anche Barbara Alberti, la veterana della casa, che ha utilizzato termini poco corretti nei confronti di Valeria Marini. La scrittrice, infatti, avrebbe definito la showgirl come una " prosciuttona con la bandiera italiana, ignobile e ridicola. " Barbara Alberti si è difesa con sicurezza per le sue parole: " Ci siamo riferiti a quest'incontro, che io ho trovato di un'aggressività surreale. " L'unico a non supportare le parole dette dagli altri inquilini contro la Marini è stato Ivan Gonzalez: " Ho sentito cose che non vanno, parlare alle spalle non va bene. "