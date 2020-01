GF Vip, Zequila ed Elia insultano Valeria Marini: "Un cesso, un mostro, ha c*** tanto!"

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha visto la partecipazione straordinaria della "Valeriona" nazionale. Il motivo dell'ingresso nella Casa di Cinecittà di Valeria Marini? Alfonso Signorini ha organizzato, per soddisfare la sete di curiosità e di gossip del pubblico, un confronto aperto tra le due ex antagoniste in amore, Rita Rusic e Valeria Marini. Lo scontro innescatosi tra le due sexy women ha divertito il pubblico, ma al contempo lo ha irritato difronte alle pesanti offese che alcuni inquilini hanno rivolto alla Marini. Le due donne hanno covato negli anni passati rancore e antipatia reciproca, che ha alimentato il senso di rivalità e l'inimicizia tra di esse. Al centro di tale acredine vi è la condivisione dello stesso marito: entrambe sono state sposate con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. La Rusic non ha mai fatto mistero dell'avversione nutrita nei confronti della showgirl sarda, rea, a suo dire, di aver alterato l'armonia della sua famiglia. La Marini, sentendosi chiamata in causa, non ha incassato il colpo, e ha voluto subito replicare agli attacchi, facendosi avanti per rivendicare le sue ragioni.

Le due nemiche non hanno mai avuto modo di chiarirsi nel corso degli anni. Sono trascorsi ben 15 anni dall'inizio dei dissapori e della guerra sotterranea tra le due ex di Ceccchi Gori. L'incontro-scontro, come si paventava, ha partorito grandi colpi di scena. Dopo un esordio quasi tranquillo tra le due dame, da un certo punto in avanti sono cominciati a volare dardi infuocati. Sedute faccia a faccia nel salotto della Casa più scrutata d'Italia, le due acerrime nemiche hanno avanzato le rispettive rivendicazioni: la showgirl ha recriminato alla gieffina di aver raccontato male di lei negli anni precedenti e, a testimonianza di ciò, ha esibito una lunga lista di articoli nei quali la Rusic avrebbe sparlato di lei. La Rusic ha liquidato speditamente Valeria Marini, chiedendole di non importunarla e di non invadere la sua vita, intralciando il suo cammino al Grande Fratello Vip. E, aumentando il carico, con una vena ironica, le ha suggerito di mettersi a dieta poiché le è apparsa fuori forma.

Insomma, in conclusione la pace tra le due donne non è stata raggiunta. Il confronto scoppiettante avvenuto nella Casa tra la ex prima donna del Bagaglino e l'ex moglie di Cecchi Gori ha provocato la reazione sfrenata di alcuni concorrenti del reality. Le due lingue biforcute di Antonio Zequila e Antonella Elia hanno dato sfogo a tutta la loro carica offensiva insolente. Il bersaglio puntato? La vittima prescelta, Valeria Marini, è stata presa di mira, attaccata su più fronti, specificamente, sull'aspetto esteriore. Le parole pungenti dei due coinquilini hanno evidenziato il fatto che la stilista sarda avrebbe "sfigurato" nel confronto a due con la produttrice croata.

I commenti denigratori di Antonio Zequila e Antonella Elia

Durante la chiacchierata "scivolosa" tra la Rusic e la Marini, gli altri inquilini della Casa del GF Vip assistevano alla scena esilarante dalla camera da letto. Al termine dell'incontro con la Marini, Rita Rusic ha raggiunto i compagni e d'impeto ha domandato il loro parere in riferimento al faccia a faccia avuto con la soubrette. I nuovi amici d'avventura l'hanno accolta con calore, complimentandosi con lei per aver condotto la disputa con la classe e la pacatezza che la contraddistinguono, uscendone vincitrice. Ma gli apprezzamenti hanno presto lasciato il posto ai commenti altamente denigratori e umilianti all'indirizzo della Marini. Antonella Elia, nota per la sua instintività e crudezza nell esprimere i giudizi sugli altri, ha sbottato senza peli sula lingua: " Valeria Marini è un cesso, dai. Ma come si fa? Lei è un mostro. Tu sei bellissima, lei un cesso ". A rincarare la dose d'ingiuriosità e offensività nell'attacco diretto contro la bomba sexy sarda, ci ha pensato Zequila: " Tu eri di una bellazza…in video...Lei nu cess proprio".

Poi, il bel "sciupa femmine", "Er Mutanda", ha incalzato, alzando il tiro sulla Marini: " Rita, Sei meglio tu senza ombra di dubbio. Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso. Un cesso colossale... ", per rimarcare la differenza di fisicità e di presenza in video nettamente superiore della Rusic, affondando la figura della Marini. Infine i commenti deprecabili sul lato b della vamp sarda, a loro dire, eccessivamente strabordante: " Lei il triplo di te, un cu.o tanto, la conosco bene ". La showgirl sarda non ha ascoltato contestualmente le frasi sprezzanti esternate contro di lei dagli inquilini della Casa. Commenti irrispettosi e di tenore molto degradante che hanno indignato il pubblico dei telespettatori, i quali ripongono fiducia in un eventuale intervento di Signorini. Le bombe sganciate da Antonio Zequila e Antonella Elia hanno fatto insorgere il web, scatenando una bufera, soprattutto, sul social Tweeter. Il conduttore Alfonso Signorini non si è pronunciato sui commenti ingiuriosi contro la Marini, probabilmente, perché non gli sono pervenuti. Il popolo della rete, nel frattempo, ha manifestato tutto il proprio dissenso e lo sdegno per i giudizi eccessivamente lesivi esplicitati dai concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Valeria Marini insultata pesantemente dai concorrenti



