Gf Vip, la Volpe rivela: "Così Magalli mi ha fatto spostare in Rai"

Le tanto attese rivelazioni di Adriana Volpe sui suoi trascorsi con Giancarlo Magalli sono finalmente arrivate e gli spettatori del Gf Vip non hanno perso l’occasione di riproporre sui social i momenti in cui la conduttrice si lascia andare a importanti dichiarazioni con Barbara Alberti.

Com’è noto, la Volpe non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Giancarlo Magalli durante la conduzione de I Fatti Vostri. I rapporti tra i due si incrinarono talmente tanto che la Rai decise di spostare Adriana in un’altra trasmissione, ma la querelle tra i due volti di Viale Mazzini non si concluse. Anzi, continua nel tempo e né l’attuale gieffina, né lo storico conduttore Rai, pare abbiano intenzione di sotterrare l’ascia di guerra.

Già durante l’ultima puntata del Gf Vip, Adriana Volpe aveva sferrato un duro attacco nei confronti della Rai parlando della sua lotta contro delle clausole sul contratto che prevedevano, per le conduttrici donne, l’interruzione della collaborazione professionale in caso di maternità. Nelle ultime ore, poi, la concorrente del reality show non ha esitato a confidare a Barbara Alberti alcuni episodi accaduti durante la conduzione de I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli che, come spiegato, “gliene ha fatte tantissime”.

“ Negli anni lui me ne ha fatte tantissime – ha iniziato a dire la Volpe riferendosi all’ex collega - . Lavoravo con lui da 7,8 anni e sono l’unica ad essere durata ”. Come già spiegato più volte, infatti, Adriana è riuscita a stare accanto a Magalli per lungo tempo rispetto a molte altre colleghe. “ Le altre più di due anni non duravano perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi... – ha aggiunto ancora - .Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da ‘gira la ruota e avanti un’altra’ ”.

Barbara Alberti, quindi, si è chiesta come mai sia riuscita a lavorare per così tanto tempo accanto ad un collega così particolare. “ Perché sono durata? Quando una cosa funziona, perché toccarla? Noi avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime, avevamo lo share più alto – ha ricordato Adriana Volpe - . Perché cambiare un gruppo che funziona nel momento in cui le rubriche che trattavo funzionavano benissimo e prendevano sempre punti? ”. Poi, gli ulteriori dettagli sull’atteggiamento di Magalli. “ Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire: ‘Basta io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?’ – ha rivelato ancora lei - . Il programma aveva una struttura collaudata che era sempre quella, ma in realtà le puntate sono sempre diverse perché cambiano i contenuti ”.

Da quel momento, quindi, i rapporti tra la Volpe e Magalli “hanno cominciato a incrinarsi”. “ Non mi ha più guardato in faccia e ha continuato a dire: ‘Io con questa non lavoro più’ ”, ha spiegato la Volpe, ricordando che dopo una serie di episodi la “ Rai ha sentito l’esigenza di spostarla ”. Da lì, lei ha sporto una querela e, ad oggi, l’azione legale contro Magalli risulta essere ancora in corso.

“Gira la ruota e avanti un’altra!” — Adriana Volpe su Magalli, pt. 1#GFVIP pic.twitter.com/xrCw1HTbEz — mat (@ahoy_boy98) January 16, 2020

“Noi facevamo il record d’ascolto di tutto il daytime”

— Adriana Volpe su Magalli, pt. 2 (fino allo stacco della regia)#GFVIP pic.twitter.com/pVz6IDGtfD — mat (@ahoy_boy98) January 16, 2020