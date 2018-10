Gf Vip, l'incontro tra Monte e la mamma di Giulia: "Ti chiedo di rispettarla"

Grandi colpi di scena durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip: incontri e scontri sono stati l’ingrediente principale della diretta, durante la quale Francesco Monte ha incontrato la mamma di Giulia Salemi, presentata come la suocera, precorrendo non poco i tempi. L’ingresso di Fariba ha turbato la figlia: la donna di origini persiane, infatti, ha parlato con l’ex tronista di Uomini e Donne, criticandone il comportamento tenuto con la ragazza e il modo di fare giudicato talvolta aggressivo.

Fariba, così come quando si trova ospite delle trasmissioni per parlare dell’avventura della figlia all’interno della casa più spiata d’Italia, è stata molto diretta e si è rivolta a Monte cercando di difendere la figlia e di proteggerla “Di quello che ho osservato tu mi sembri un bravo ragazzo con dei principi. Non voglio credere che la tua è una strategia di gioco. Però sono qua per dirti una cosa: Giulia sta cercando di conoscere tutte le tue sfumature nel bene e nel male e cerca di venirti incontro. Io ti chiedo di fare altrettanto. Naturalmente avete pensieri diversi” .

Così ha esordito la donna, la quale poi ha continuato chiedendo a Francesco di usare un modo diverso con Giulia, che ha sofferto negli ultimi giorni gli atteggiamenti del giovane “Io ti chiedo di rispettarla. Se un pensiero non è uguale al tuo, parla con dolcezza. Con rispetto. Giulia non è figlia di nessuno. Che lei voglia o no, finché vivrò io la proteggerò” .

Francesco, però non è rimasto in silenzio di fronte a queste parole ed ha replicato: “Io rispetto Giulia in quello che è lei come persona” , per poi continuare dicendo “Ci siamo venuti incontro entrambi penso. Io ho fatto un grande lavoro su me stesso e anche su di lei. Lei mi ha giudicato davanti a tutti non conoscendomi, io non l’ho fatto” , riferendosi probabilmente alla discussione avuta in giardino davanti agli altri concorrenti qualche giorno fa.