Gf Vip, il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia: "Oca, le ha una famiglia"

Il gioco Obbligo o Verità ha divertito il pubblico a casa ma anche i concorrenti del Gf Vip, che hanno trascorso qualche ora di divertimento e di goliardia. Chi pare si sia divertito meno è Roberto Parli, marito di Adriana Volpe e padre della loro bambina. L'uomo ha reagito con veemenza durante la puntata, puntando il dito contro Antonella Elia in un post Instagram divenuto presto virale.

Il motivo che ha scatenato l'ira dell'uomo è stato l'obbligo a cui si è dovuta sottoporre sua moglie su richiesta di Antonella Elia. La torinese, infatti, ha dato l'obbligo ad Adriana Volpe di baciare in bocca Pago. Grandi applausi in Casa e un fiume di commenti all'esterno della casa per il primo bacio dell'edizione, anche se avvenuto durante un gioco. Niente di erotico o di hot, a dire il vero, è accaduto tra i due concorrenti ma al marito di Adriana Volpe l'idea che sua moglie abbia potuto baciare un altro uomo non è proprio andata giù: " Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco 'obbligo e verità' mi sembrava 'il gioco dell’oca' con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! "

Sono forti le parole di Roberto Parli contro Antonella Elia, accusata di aver indotto sua moglie a un'azione contraria alla morale e al buon gusto. Da come scrive l'uomo, si direbbe quasi che secondo lui ci sia stata la volontà di mettere pepe e malizia all'interno del gioco, soprattutto perché ad aspettare a casa Adriana Volpe c'è una bambina. " Sicuramente la parola 'rispetto' viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini!! ", ha tuonato Roberto Parli. La sua reazione è arrivata molte ore dopo rispetto a quanto accaduto. L'uomo ha dichiarato di aver visto il gioco in diretta ma lì per lì non ha voluto dire nulla, forse per aspettare i commenti del live serale. Oppure la sua reazione nasce da qualcosa che la bambina può aver raccontato al padre al suo ritorno da scuola. Si sa che i ragazzini, a volte, possono essere molto pungenti. Quest'ipotesi è supportata da un commento scritto proprio dall'uomo: " Porti sua figlia a scuola e poi faccia commenti! Altrimenti guardi Froozen! "