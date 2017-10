Gf Vip, mentre Luca scopriva la verità su Soleil, lei si divertiva con amici

Per Luca Onestini ieri sera il Gf Vip è stato piuttosto impegnativo: la storia d'amore con la sua (ex) fidanzata Soleil Sorge sembra essere arrivata al capolinea.

A comunicarglielo è stato proprio suo fratello Gianmarco che tra le lacrime ha dovuto dirgli la verità. "Soleil sta facendo di tutto per andarti addosso - ha confessato il fratello di Luca -. L'hanno beccata anche in casa di Marco Cartasegna". Poi ci sono stati i video che per Luca Onestini sono stati un vero colpo al cuore. E quando gli viene chiesto se vuole abbandonare la casa del Gf Vip per confrontarsi con Soleil esclama: "Che cazzo devo chiarire. Non è nemmeno venuta in studio, è una vigliacca. Io non le do la soddisfazione e rimango qua".

Ilary Blasi ha anche spiegato che la produzione del Gf Vip l'ha invitata in studio, ma lei ha rifiutato. E cosa stava facendo Soleil Sorge mentre ieri sera mezza Italia parlava di lei? Come dimostrano le sue storie di Instagram, la modella era in giro con un amico. Nel video Soleil è in macchina con un amico e mentre ballano e ascoltano musica ad alto volume, scrive: "Buona serata a tutti voi".

Immediatamente il web si è scagliato contro di lei. "Non ti è mai fregato niente di Luca", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Sei falsa, cerchi solo visibilità. Attrice".