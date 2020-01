Gf Vip, la moglie difende Salvo: "Non è un uomo violento, è una dinamica"

Le esternazioni fatte da Salvo Veneziano all'interno della casa del Gf Vip 4 stanno facendo discutere il web e non solo. Da ieri sera sono tantissimi i telespettatori che chiedono l'espulsione dell'uomo, reo di aver pronunciato frasi dai contenuti violenti e sessisti nei confronti di Elisa De Panicis.

Questa mattina, Federica Panicucci ha preso le distanze dall'uomo durante il talk dedicato al programma all'interno di Mattino5: " A me questo video, sinceramente, fa orrore. Trovo assolutamente terribile ciò che Salvo dice e gli altri che ridono. L'ho trovato disgustoso. " Anche Cristiano Malgioglio, opinionista del programma durante le ultime due edizioni del Grande Fratello e concorrente del Gf Vip 2, ha espresso il suo biasimo per le parole dell'Highlinder attraverso un tweet: " È disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano, uno dei partecipanti del Grande Fratello, nei confronti di una concorrente del reality. Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne, che amo troppo. E lui mi fa semplicemente schifo ."

Parole molto dure le loro, che si uniscono a quelle dei tanti utenti indignati, ancor più dopo che lo stesso Salvo Veneziano le avrebbe ripetute durante la mattina, stavolta nei confronti di Paola Di Benedetto. " Deve rimanere solo la pelle ", pare abbia detto il concorrente stando a quanto riportato dal giornalista Giulio Pasqui su Twitter. Tra quelli che attaccato il comportamento, quantomeno inappropriato, di Salvo Veneziano ci sono però anche quelli che lo difendono. C'è chi lo giustifica per la sua genuinità, chi per la schiettezza ma è difficile supportare certe tesi davanti a parole così forti e reiterate.

Salvo l’ha ridetto, poco fa: “Deve rimanere solo la pelle” (stavolta riferendosi a Paola Di Benedetto) #GFVIP — Giulio Pasqui (@GPasqui) January 13, 2020

In difesa di Salvo Veneziano è scesa ovviamente in campo sua moglie Giusy Merendino, che poche ore fa ha condiviso un lungo post su Instagram. " Pur non condividendone forma e contenuto, le affermazioni 'colorite' di mio marito all'interno della casa del Grande Fratello mi portano a suggerire, stimolare una diversa interpretazione, in quanto assicuro che l'uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente, affatto, un uomo violento ma tutt'altro! ", scrive la donna sul suo profilo perorando la difesa di suo marito. Giusy Merendino assicura che se non fosse così certa della condotta di suo marito non sarebbe rimasta al suo fianco.

Nel proseguo del suo lungo sfogo, la donna si addentra anche in quella che sembrerebbe una giustificazione alle parole di suo marito: " È una dinamica di gruppo tipica quella della 'competizione seduttiva' come gioco in gruppo, tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile! " La moglie di Salvo Veneziano, comunque, si è scusata a nome del marito nel caso in cui le sue parole possano aver leso o urtato la sensibilità di alcune donne. Giusy Merendino ha, quindi, cercato di abbassare i toni della polemica: " È un gioco, questo deve rimanere. "

Mercoledì andrà in onda la terza puntata del reality e visto il clamore mediatico suscitato dalla vicenda e i commenti di personaggi noti in merito alle parole di Salvo Veneziano, non è da escludere che questo possa essere un tema della serata. Il concorrente verrà espulso? Per il momento, il televoto che lo vede contrapposto a Patrick non è ancora stato sospeso.