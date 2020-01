Gf Vip, Pago cede e ammette i suoi sentimenti: "Voglio vincere la partita con Serena"

Le vicissitudini sentimentali di Pago hanno segnato finora il suo percorso nella Casa. Il Grande Fratello ha voluto far iniziare l'esperienza al cantante sardo con l'ingresso della sua ex fidanzata Serena Enardu, entrata appena 2 giorni dopo dall'inizio del reality. L'incontro ha smosso i sentimenti del cantante, che ha rivisto completamente la sua decisione su quella relazione.

La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu è finita durante Temptation Island Vip a causa di comportamenti non apprezzati della donna. Il cantante non ha gradito le avance e l'avvicinamento della sua compagna con uno dei single e questo ha letteralmente scoperchiato il vaso di Pandora della loro storia d'amore, che è implosa. Da quel momento tra i due hanno alzato reciprocamente i muri l'uno con l'altro, tanto che Pago ha deciso di entrare al Grande Fratello Vip proprio per ricominciare una nuova vita, lontano da Serena.

Con i mesi, la ragazza ha metabolizzato quanto accaduto e ha cercato di recuperare in ogni modo la relazione con Pago, che non ha mai smesso di amare. La reticenza del cantante, ferito e deluso dal comportamento della sua compagna non ha permesso un riavvicinamento ed è servito il Grande Fratello per permettere a Serena Enardu di aprire un dialogo con Pago. Il loro incontro è stato un turbinio di emozioni e di sentimenti, che ha destabilizzato fortemente il cantante, ancora innamorato della donna. Se il cuore, però, batte ancora per Serena Enardu, la ragione lo porta a non cedere per non soffrire ancora. L'ingresso, solo pochi giorni dopo, di Miriana Trevisan che è la madre di suo figlio, ha ulteriormente sensibilizzato il cantante sardo. La donna ha spinto il cantante verso la sua ex fidanzata, perché se la ama non ha senso stare lontani.

Nella puntata di oggi, Alfonso Signorini ha mostrato a Pago una delle storie di Serena Enardu dedicate a Pago nel corso di questa settimana. La donna ha registrato un video in cui, con commozione, parlava delle difficoltà di vedere Pago senza potergli parlare. Le immagini di Serena Enardu hanno profondamente colpito il cantante, che ha paragonato la sua situazione a una partita di calcio. " Che bellina. È dura, è difficile, ve lo giuro. Io non voglio arrivare ai rigori, voglio che finisca prima e non mi voglio pentire. Non voglio perdere questa partita. " Sembra, ormai, chiaro che Pago abbia voglia di riallacciare un rapporto con Serena Enardu, che non ha mai davvero dimenticato.