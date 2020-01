Gf Vip, Serena Enardu non entra nella Casa. Pago: "Sei arrivata troppo presto"

Per quasi 48 ore, Serena Enardu ha potuto osservare Pago da lontano, rinchiusa all'interno di un ambiente segreto della casa del Gf Vip. Dopo aver espresso il desidero di vedere Pago, mercoledì scorso l'ex protagonista di Uomini e Donne è stata sottoposta al giudizio del pubblico, unico giudice per il suo ingresso all'interno della Casa per una settimana.

Prima di conoscere la decisione del pubblico, Alfonso Signorini concede a Serena di vedere Pago per qualche minuto, per metterlo al corrente di quanto potrebbe accadere e per un primo rapido incontro. Serena Enardu non nasconde di essere stata gelosa della vicinanza di Pago con Paola Di Benedetto in questi primi giorni. In confessionale, Pago ha parlato spesso di Serena. " Lei ha provato di instaurare un nuovo rapporto ma io sono fuggito. Voglio guardare avanti, non indietro. Più passa il tempo e più non mi interessa ", ha rivelato Pacifico Settembre durante un colloquio nel confessionale ma Serena non sembra arrendersi. Forse non sbaglia la bella sarda a non perdere la speranza, vista la reazione di Pago quando l'ex tronista è comparsa sullo schermo della Casa. " Che bella! ", ha esclamato il cantante, tradendo l'emozione.

Lacrime e abbracci tra i due all'ingresso di Serena Enardu nella Casa. " Sono mesi che cerco di parlare con te e di avere un contatto. Hai deciso di allontanarti da me ed è lecito ma non puoi scappare o rinchiuderti, perché bisogna affrontarle le cose ", ha detto Serena guardando Pago negli occhi. L'ex tronista ha proseguito nel suo discorso, scusandosi con il cantante per quanto accaduto al Temptation Island Vip: " Non voglio chiederti nulla ma voglio che tu sappia che sono 7 anni importanti, che ci siamo persi e ti chiedo scusa perché ti ho fatto male. Per me è difficile ammettere di aver sbagliato perché difficilmente sbaglio. " Pago sembra colpito dalle parole di Serena ma tiene il punto della sua decisione: “ Io sono qua perché ho bisogno di tempo per me, non per noi. ”

La notizia della possibilità dell'ingresso in casa di Serena Enardu ha spiazzato Pago, che alla domanda se avesse piacere di averla in Casa, è stato molto chiaro: " Sono un innamorato pazzo e col cuore mi andrebbe di averti qui ma con la testa un pochino mi disturberebbe perché vorrei prendere del tempo. " Gli sguardi tra i due sono molto intensi e tradiscono l'amore reciproco. Le parole di Serena non lasciano indifferente Pago, soprattutto quando la sua (ex) gli confida di provare gelosia e di avere paura di perderlo. L'uscita dalla Casa di Serena Enardu in attesa del verdetto è stato carico di imbarazzo. Come ha detto Signorini, " sembravano due animali in gabbia. " per come hanno represso i loro sentimenti reali.