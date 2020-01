Gf Vip, Pago su Serena Enardu: "A lei manco ed è ancora innamorata"

Lo scorso mercoledì 8 gennaio 2020, è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip. Il rinnovato reality-show targato Mediaset è giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva ed è condotto da Alfonso Signorini. Il primo appuntamento tv ha visto i 19 vip confermati nel cast dei concorrenti e i 4 "Highlander" (le vecchie glorie del Grande fratello partecipanti, ndr) presentarsi ai fedeli telespettatori del gioco della casa più spiata d'Italia. A colpire il pubblico di Canale 5, è stata, in particolare, la presentazione di Pago, il quale è reduce dalla rottura con la fidanzata Serena Enardu, avvenuta a Temptation island vip 2019.

Nel corso della diretta di ieri sera, la regia del format ha mandato in onda un video contenente le immagini salienti della turbolenta love-story dei due vip originari di Quartu Sant'Elena. E alla visione del filmato in questione, Pago -collegatosi con lo studio in diretta dalla Casa- e Serena -accorsa nello studio del programma per il suo ex- non sono riusciti a trattenere la commozione, per quanto vissuto nel bene e nel male insieme. La loro storia d'amore, naufragata al docu-reality sui tradimenti ideato da Maria De Filippi, non può ancora dirsi definitivamente conclusa. O almeno questo è stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, sul Gf vip 4 appena iniziato.

Dal conduttore Alfonso Signorini, in puntata è stata aperta una prova-televoto, per mezzo della quale sarà il pubblico a stabilire se Serena Enardu dovrà entrare nella Casa come concorrente e avere, così, modo di chiarirsi con il suo ex fidanzato, oppure dovrà tornare a casa, dove l'attende il figlio Tommy. Al momento la Enardu soggiorna in una stanza distante dal resto della Casa del Gf, dove regnano il comfort e in cui convivono i 19 concorrenti vip ufficiali, tra cui Pacifico Settembre in arte Pago.

In un suo primo confessionale, la Enardu ha lasciato intendere che vorrebbe poter avere un confronto definitivo vis à vis con il suo ex, senza giri di parole. “Mi sono resa conto che mi mancava da morire- ha fatto, infatti, sapere, spiegando il motivo per cui il pubblico dovrebbe farla rimanere nel gioco in cui concorre Pago-. Che lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Per questo magari potrebbe servire un confronto con me, così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che secondo me ancora non si è tolto”.

Dal suo canto, Pago ha confidato alla coinquilina Paola Di Benedetto di mancare a Serena: “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo sta facendo capire”. Il cantante, incalzato poi dalle domande degli autori, al suo primo confessionale, ha aggiunto: “So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male". Infine, sempre sulla sua love-story con la Enardu, ha concluso: "Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo”.