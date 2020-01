Pago prima del Grande Fratello Vip: "Non escludo un ritorno con Serena"

C'è grande attesa per l'inizio del Grande Fratello Vip, che nel 2020 giunge alla sua quarta edizione consecutiva ed è in partenza stasera, su Canale 5. Mancano poche ore, quindi, alla prima puntata dell'atteso reality e uno dei neo gieffini-vip fa parlare della sua vita privata. Si tratta di Pago, il quale figura sulla nuova copertina di Tv, sorrisi e canzoni, in qualità di concorrente confermato nel cast del Gf Vip 4. E, in un'intervista esclusiva rilasciata a Chi magazine- giornale diretto da Alfonso Signorini- il cantante originario di Quartu Sant'Elena (Sardegna, ndr) e classe 1971 ha fatto sapere che il suo cuore non può dirsi libero, nonostante sia allo stato attuale single.

“Potrei innamorarmi fuori come dentro la Casa, può succedere di tutto, sono single- ha dichiarato, incalzato sulla sfera affettiva dalla nota fonte, prima dell'ingresso nella Casa - . Anche se dire che ho il cuore libero è un’altra cosa”. Pago è reduce dalla rottura con la sua ormai ex, Serena Enardu, registratasi al docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi, Temptation island vip. E ricordando l'ultima love-story, Pacifico Settembre in arte Pago non esclude un ritorno di fiamma con la sua ex storica: “Credo che la mia vita sia segnata da una frase del mio amico Franco Califano: ‘Non escludo il ritorno'”.

Alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate al giornale diretto dal neo conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, si evince che il gieffino sardo sia ancora sentimentalmente legato al ricordo della sua ex. Di comune accordo con la Enardu, Pago aveva deciso di partecipare a Temptation island vip 2019 per testare il loro amore, ormai naufragato. “Sarò come mi conoscete – ha, inoltre, confidato nell'ultimo intervento, prima di concorrere al Gf Vip -, dico sempre quello che penso senza mai perdere il controllo, ma spero che venga fuori anche il mio lato divertente”.

Il motivo della partecipazione di Pago al Gf Vip