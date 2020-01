Gf Vip, Paola Di Benedetto smorza la polemica tra il fidanzato e Zequila: "Siamo qui per giocare"

Paola Di Benedetto è entrata al Grande Fratello Vip lasciando fuori dalla Casa il suo fidanzato. Da un anno e mezzo, infatti, la modella è vicina al cantante Federico Rossi, metà del duo Benji e Fede amatissimo dai più giovani. Il ragazzo ha avuto una forte reazione per un gesto di Antonio Zequila e ha voluto fare una sorpresa inaspettata alla sua ragazza.

Federico Rossi ha reagito con veemenza alle parole di Antonio Zequila, che durante il burlesque fatto dalle donne della Casa ha dato zero alla giovanissima modella, solo perché Paola Di Benedetto non si è spogliata abbastanza ed è stata troppo veloce rispetto alle altre ragazze. " Zequila incommentabile ", ha scritto Federico in un post iracondo nei confronti dell'attore, apostrofato anche con il soprannome Er Mutanda, che lo accompagna dai tempi dell'Isola dei famosi.

Paola Di Benedetto ha voluto subito tranquillizzare il suo fidanzato, rassicurandolo che le parole di Antonio Zequila non hanno creato imbarazzo in lei. La modella ha spiegato che con l'attore, molto più grande di lei d'età, ha intrapreso un rapporto di conoscenza da qualche settimana e che non ha visto nella sue parole nessuna malizia. "Siamo qui per giocare, volevo tranquillizzare Fede dicendo che non c'è stata nessuna mancanza di rispetto ", ha dichiarato Paola Di Benedetto nel tentativo di spegnere ogni polemica. Il discorso sulla polemica tra Federico Rossi e Antonio Zequila si è chiuso ma per Paola Di Benedetto il bello è venuto dopo, quando Alfonso Signorini l'ha chiamata nella mistery room per mostrarle un post del suo fidanzato, stavolta senza polemica ma pieno d'amore e dedicato alla sua fidanzata.