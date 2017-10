Gf Vip, Ricky Tognazzi commenta lo scontro tra la Izzo e Predolin: "Fallito". Poi chiede scusa

Simona Izzo è la quarta eliminata dalla casa del Gf Vip e una volta arrivata in studio, l'emozione le ha giocato un brutto scherzo.

La regista, infatti, ha avuto un malore fuori dallo studio e quando è stata accolta da Ilary Blasi stava per svenire. Immediatamente, Alfonso Signorini è corso in suo aiuto e quando tutto è tornato alla normalità, Simona Izzo è stata fatta accomodare. Ma tra il pubblico, o meglio, tra gli ex concorrenti c'è chi non le ha creduto. Di chi stiamo parlando? Dell'acerrimo nemico Marco Predolin.

Il conduttore, infatti, ha subito imitato la regista e dopo aver ripetuto le sue battute si è lasciato cadere dalla sedia per fingere uno svenimento. Dopo questa messainscena, Marco Predolin è stato fischiato dal pubblico ed è stato necessario l'intervento di Ilary Blasi per ristabilire la calma. Quando tutto è tornato al posto giusto, la conduttrice ha mandato in onda un altro filmato e la Izzo ha commentato: "Io voglio essere cremata e metterei questo epitaffio 'Scusate se vi ho incenerito'. So di avere la lingua biforcuta, mia madre me lo diceva sempre. Ma lotto con le parole, ma solo se siamo sul ring e siamo da soli. Con Predolin e tutti gli uomini ho un problema, tranne con i gay perché non si oppongono a me e mi capiscono".

Ed ecco che arriva anche la replica di Predolin: "Un conto è scontrarsi sul ring, quindi al Gf Vip. Un conto è ritrovarsi sulla vita. Lei ha recitato per tutto il tempo, io invece sono un uomo da marciapiede. Io non riesco a recitare, lei ci riesce benissimo. Lei manipolava, lei ha detto 'Votiamo Carmen'. È ora di uscire di scena".

Mentre in diretta al Gf Vip si consumava lo scontro frai i due, il marito di Simona Izzo commentava su Twitter: "Predolin è un fallito". Qualche ora dopo, però, Ricky Tognazzi ha chiesto scusa per le parole usate contro il conduttore: "Chiedo scusa per quello che ho detto ieri notte su Predolin. Parole ingiuste dettate da rabbia e rancore".