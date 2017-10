GF Vip, la rivelazione di Signorini: ​"Bossari nasconde un segreto"

"Ha detto che è entrato nella Casa per sconfiggere un demone, ma non ha ancora fatto questo passo" . In una intervista a Mattino 5 Alfonso Signorini ha svelato che Daniele Bossari ha "una storia molto difficile alle spalle" . Una storia che ha raccontato "a poche persone" .

"Sta a lui parlarne, non sarebbe giusto che lo facessimo noi" . Nell'intervista rilasciata a Federica Panicucci, il direttore di Chi spiega di essere certo che Bossari, prima o poi, svelerà questo segreto. "Sarebbe una liberazione per lui - continua - credo che lo farà quando sarà pronto e credo che abbia fatto quest'esperienza del Grande Fratello Vip proprio per liberarsi di questo segreto" .