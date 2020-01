Gf Vip, la rivelazione di Signorini: "Tra Pago e la Incorvaia sguardi complici"

Il Gf Vip è iniziato da poco più di 24 ore e all'interno della Casa più spiata d'Italia si stanno già creando le prime dinamiche amorose. I protagonisti di un primo, timido, approccio pare siano Pago e Clizia Incorvaia e a rivelare il tutto è stato Alfonso Signorini durante la diretta di Casa Chi.

Pago non sa che questa sera, venerdì 10 gennaio, potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip la sua ex fidanzata Serena Enardu. Durante il primo kick-off dell'edizione, infatti, Alfonso Signorini ha aperto un televoto in merito, lasciando al pubblico da casa la decisione finale. Serena Enardu ha dichiarato di avere ancora dei sospesi con il suo ex fidanzato dopo la rottura di Temptation Island Vip e vorrebbe entrare nella Casa per avere un confronto con lui. Entrambi si sono detti ancora innamorati ma Pago non sembra essere disposto a ritornare sui suoi passi dopo quel che è accaduto nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Nella clip di presentazione del Gf Vip, il cantante sardo ha detto di aver voglia di voltare pagina, di andare avanti nel suo percorso lasciandosi alle spalle il passato.

Anche Clizia Incorvaia ha deciso di partecipare al reality dopo una cocente delusione d'amore. Lei è reduce dalla separazione burrascosa e tormentata con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Lui ha accusato la sua ex moglie di averlo tradito e di averlo fatto con Riccardo Scamarcio, amico fraterno di Sarcina e suo testimone di nozze. La Incorvaia ha negato qualunque addebito di colpa e ha a sua volta puntato il dito, rivelando presunti tradimenti nei suoi confronti da parte dell'ex marito. Questa separazione ha tenuto banco per un'estate intera, proprio mentre su un altro fronte anche Pago e Serena Enardu mettevano un punto alla loro relazione.

Clizia Incorvaia e Pago sono due persone ferite e desiderose di guardare al futuro e l'incontro nella casa del Gf Vip potrebbe dare loro una nuova opportunità di felicità. " Clizia e Pago, potrebbero darci grandi soddisfazioni. Stavo guardando poco fa e vi dico che ho trovato degli sguardi abbastanza complici. C’è stata addirittura una carezza di Pago a Clizia che è molto interessante ", ha detto ieri pomeriggio Alfonso Signorini in diretta web nel nuovo format Casa Chi. Il direttore, nonché conduttore di questa edizione del reality, ha fiuto per il gossip e sono diversi gli utenti del web che hanno notato una certa complicità.