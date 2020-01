Gf Vip, scontro di fuoco tra Fernanda Lessa e la Elia: "Vai a c..."

Momento chiarezza per Licia Nunez e Fernanda Lessa, dopo le parole della brasiliana dopo la nomination di mercoledì scorso. Riferendosi all'attrice, infatti, Fernanda Lessa l'ha apostrofata come " lesbica " con un tono di voce che non è piaciuto al pubblico a casa.

Sui social è montata la polemica per queste parole per il modo con il quale la modella brasiliana, accusata di omofobia nei confronti di Licia Nunez. Alfonso Signorini ha mostrato le immagini alla Casa, compreso un confessionale di Fernanda Lessa nel quale ha definito la sua coinquilina " serpente. " Licia Nunez ha accusato il colpo ma ha preferito non fomentare la polemica, anche quando Signorini le ha chiesto un commento alle parole di Fernanda Lessa. " Non amo essere etichettata ma sono orgogliosa di esserlo ", ha tagliato corto Licia Nunez, senza fare ulteriori commenti sull'uscita infelice della sua coinquilina. Una risposta di gran classe da parte dell'attrice, che ha raccolto il plauso del pubblico.

Fernanda Lessa ha spiegato che è arrivata a definire così Licia Nunez perché in quel momento non riusciva a ricordare il suo nome. Ha negato qualsiasi accusa di omofobia, richiamando il suo percorso di vita, raccontato solo poche settimane fa al programma Seconda Vita di Gabriele Parpiglia. Se da un lato Licia Nunez ha accettato la spiegazione di Fernanda Lessa, ad andare in escandescenza è stata Antonella Elia, in guerra aperta con la showgirl brasiliana. " Sono schifata dall'ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore. Non si sa comportare in mezzo agli altri. Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale ", ha detto con rabbia Antonella Elia. Un pensiero che, anche se con termini diversi, è stato condiviso dagli opinionisti in studio.