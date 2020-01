Gf Vip, Signorini provoca Pupo: "Nemmeno Orietta Berti ti ha tolto i mutandoni"

La Casa si infiamma. Iniziano già a circolare i primi pettegolezzi. E da chi potevano partire se non dal re del gossip, Alfonso Signorini?

Il conduttore della quarta edizione del Gf Vip, infatti, non appena presenta il concorrente (attesissimo) Andrea Denver rivela: "Ho saputo che ha avuto un incontro ravvicinato in passato con Rita Rusic. Me lo hanno appena detto". Un'indiscrezione bomba che sicuramente nelle prossime puntate avremo modo di approfondire meglio. Cosa sarà successo fra i due? Qualcosa c'è stato sicuramente, lo si capisce dagli sguardi fra i due, dalla tensione e dal coinvolgimento. Quando Andrea è entrano nella Casa, infatti, Rita è rimasta paralizzata. "Ha iniziato a sistemarsi i capelli - ha sottolineato la moglie di Icardi -. Si guardavano in modo strano. Cosa c'è stato? Cosa hanno fatto? Sicuramente si conoscono bene".

Ma ora, quello che ci interessa è altro. Durante la clip di presentazione di Andrea Denver, infatti, Wanda Nara nota un particolare, o meglio, un particolare lato b (messo in mostra) da Denver in un filmato con la grandiosa Beyoncé. "Ma ho visto bene?", si chiede la moglie di Mauro Icardi. "Certo che hai un bell'occhio tu", replica Alfonso Signorini divertito. E tanto ha fatto e tanto ha detto che Wanda Nara ottiene dalla regia il fermo immagine del lato b di Denver.

E con lato b sullo sfondo e in bella mostra partono, quindi, i commenti sul fisico statuario del modello, sulle mutande ("Le hai viste bene?"), sulle varie situazioni sentimentali degli ospiti in studio. Fino a quando si arriva alla battuta (o forse non troppo) di Alfonso Signorini verso Pupo. "A te manco Orietta Berti è riuscita a toglierti i mutandoni. Cosa sei, geloso?", esclama il conduttore del Gf Vip divertito.

Tutti scoppiano a ridere, Wanda non si trattiene, mentre Pupo è in evidente imbarazzo. Questo Gf Vip, arrivato alla sua quarta edizione, parte alla grande. Di scoop in giro ce ne sono parecchi, di retroscena pure. E chissà che nella Casa qualcuno non si possa riavvicinare. Forse Rita Rusic e Andrea Denver? Lo scopriremo nelle prossime settimane...