Gf Vip, Soleil Sorge lascia Luca Onestini a Pomeriggio Cinque

Le dichiarazioni e il comportamento di Soleil Sorge hanno davvero sconvolto Luca Onestini e gli altri vip nella casa del Gf.

Ma se fino alla diretta di lunedì, la bella modella era sempre rimasta piuttosto sul vago, nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha chiuso completamente la storia con Luca Onestini. Ospite di Barbara D'Urso, Soleil Sorge ha dato la sua versione dei fatti e ha definito completamente conclusa la sua relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne.

"Vorrei essere intenerita da tutto quello che ho visto ieri sera ma, purtroppo, dubito sempre di più di queste cose. Le bambolina era un suggerimento di un ragazzo che ha già partecipato al gioco e che gli ha detto di creare un fantoccio perché sarebbe risultata una cosa carina. A chi devo spiegazioni? A un ragazzo che ha reso gli unici 4 mesi della mia relazione vicino a un incubo. Lo sa benisismo tanto che nella casa ha detto più volte che uscito di qui avrebbe provato a riparare. Non devo spiegazioni al fratello o ad altri che utilizzano la mia storia", ha urlato Soleil Sorge in studio.

Ma subito viene interrotta da Barbara D'Urso: "Hai detto che la tua storia è stata un incubo". "Ok, ho esagerato - replica Soleil - ma è stata molto dura, un incubo forse è esagerato. Razionalmente non ho più motivo per essere innamorata di Luca. Non vedo un futuro in una relazione del genere. E perdonatemi se sono fredda".

"Ma le parole di Luca Onestini non sono sincere?", chiede Barbara D'Urso. "Non penso. Noi ci siamo lasciati facendoci una promessa, il nostro rapporto era fortemente in crisi fino all'ultimo giorno. Il giorno prima che partisse ci siamo visti alle 3 di notte. Abbiamo riappacificato i rapporti e abbiamo deciso di prendere questo periodo mentre lui è al Gf per mettere alla prova il nostro rapporto e per capire come stessero le cose. Sicuramente la promessa che ci eravamo fatti era quella di spalleggiarci fino alla fine, motivo per il quale volevo tenermi per me la cosa di Giulia Latini".

