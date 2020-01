Gf Vip, Valeria Marini nuova concorrente? Antonella Elia non ha dubbi: "Sarà una tragedia"

Ritorno a sorpresa di Valeria Marini al Grande Fratello. La showgirl è stata protagonista della quinta puntata solo una settimana fa ma oggi ha deciso di varcare nuovamente la porta rossa per un confronto con gli inquilini. Stavolta, il suo bersaglio non è Rita Rusic, con la quale ha avuto un incontro-scontro 7 giorni fa, ma gli altri inquilini della Casa che, in quell'occasione, non le hanno risparmiato epiteti poco gentili. In particolare, Valeria Marini è entrata nella Casa per un confronto con Antonio Zequila e Antonella Elia, due di quelli che hanno usato parole pesanti contro di lei. Nei giorni precedenti, la showgirl ha partecipato anche ad altre trasmissioni come Verissimo e La Repubblica delle donne e ha avuto modo di esprimere il suo dispiacere per quanto sentito. Durante la puntata di lunedì, inoltre, né Antonio Zequila, né Antonella Elia e gli altri inquilini della Casa (tranne Ivan) hanno ritenuto gravi le frasi pronunciate su Valeria Marini, quindi nessuno ha ritenuto opportuno scusarsi con lei.

È ovvio, quindi, che Valeria Marini sia entrata dalla porta rossa con la voglia di avere un faccia a faccia chiarificatore chiarificatore, soprattutto dopo che Antonio Zequila ha rivelato della loro liason del passato. Le premesse della serata sono chiare: Valeria Marini vuole entrare nella Casa per restarci. La showgirl si è presentata in studio con un trolley e potrebbe fermarsi per la notte. A darle il benvenuto, Alfonso Signorini ha scelto Antonella Elia, che in camera da letto ha trovato il trolley e un prosciutto. Alla donna è stata mostrata la clip riepilogativa degli insulti a Valeria Marini, prima del suo ingresso in Casa e il suo commento non si è fatto attendere: " Sarà una tragedia, dovrò nascondermi come un topo emigrare all'estero. "

" Sono la nuova inquilina. Prima hai detto che t ami le altre donne e non parli male. Parli male di tutte le donne, ti dimentichi che insultare gratuitamente un'altra persona, la tua aggressività è fastidiosa, diseducativa ed è un cattivo esempio. C'è stata un'insurrezione, a me scivola. Quello che rovina il mondo è l'invidia condita con la stupidità, che diventa una tragedia. Qui dentro la Casa ci sono anche donne che meritano come Adriana Volpe, che dà messaggi con spessore ", ha detto Valeria Marini ad Antonella Elia. A dividerle solo un vetro ma la tensione tra le due era palpabile.

" Io penso che le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu non hai nessun tipo di qualità, né personali né artistiche. Sai solo acchittarti, gonfiarti, metterti le calze a rete con le contenitive sotto, tirarti dove è possibile ", ha risposto la Elia, ribattendo con fermezza. Il conduttore ha, quindi, freezato la Casa e la Marini è potuta uscire dalla camera da letto per raggiungere gli altri inquilini. Qui non ha perso occasione di stuzzicare Rita Rusic ma non ha risparmiato nessuno degli altri concorrenti. “Sarò la nuova inquilina. Siete contenti? Quando sono venuta per parlare con Rita, c'è stato qualcuno di voi che ha fatto brutti commenti, ma non perché mi tocchino. Noi che siamo qui dentro dobbiamo essere d'esempio. Ho ammirato le riflessioni di Adriana, perché giustamente qui avendo il microfono tutto il giorno si danno dei messaggi e bisogna darli giusti”, ha detto la Marini nel grande salone. Sciolta dal freeze, Rita Rusic ha preferito non commentare l'ipotesi che Valeria Marini possa entrare come concorrente, pare per 7 giorni.