GF, Luxuria piange: "Mi sentivo responsabile dell’infelicità dei miei2

Ospite della Casa del Grande Fratello 16, Vladimir Luxuria ha avuto modo di raccontare ai ragazzi come è riuscita ad accettare la sua vera indole, senza nascondere il dolore per la sofferenza causata ai genitori.

A differenza della madre e del padre, che hanno dovuto lottare con i pregiudizi della gente, le sorelle di Vladimir hanno accettato fin da subito la vera natura della Luxuria. “ Ho sentito tanto gli sguardi degli altri – ha rivelato lei ai ragazzi del GF, confermando di aver ricevuto insulti soprattutto dagli uomini – . E anche le botte...ma non voglio fare del vittimismo, perché ormai ho superato tutto ”. I ricordi di Vladimir, quindi, continuano e si fermano ad uno dei momenti che hanno maggiormente segnato la sua giovinezza.