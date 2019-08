GfVip, Andrea Melchiorre nel cast?

Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality-show rimasto orfano di Ilary Blasi. La quarta edizione del gioco dei vip verrà condotta dall'opinionista e direttore di Chi magazine, Alfonso Signorini, e intanto sono già trapelate le prime indiscrezioni sul cast.

Dopo la partecipazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante, potrebbero essere di nuovo in lizza, come concorrenti del Gf Vip, degli ex volti del dating-show condotto da Maria De Filippi. Così come è stato infatti spifferato dal settimanale Nuovo tv, Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre potrebbero essere ufficializzati come concorrenti per la quarta edizione, in versione "very important people", del Grande Fratello.

I possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Melchiorre è stato corteggiatore di Valentina Dallari e tentatore a Temptation Island e Riccardi ha corteggiato Ludovica Valli e Sara Affi Fella ed è poi diventato tronista di Uomini e donne. Oltre alla presenza dei due summenzionati ex volti maschili, potrebbe essere confermata anche la partecipazione di Karina Cascella al Gf Vip 4; l'opinionista tv ha in passato partecipato al reality-show La Talpa.

Tra i nuovi volti del Grande Fratello Vip, potrebbero essere confermati, inoltre, i seguenti nomi: Adriana Volpe, Claudia Galanti, Cicciolina, Fernanda Lessa, Matilde Brandi, Shalpy, Giucas Casella, Divino Otelma, Loredana Lecciso.

