Con la giacca aperta Wanda Nara incanta il web

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, sa bene come lasciare tutti di stucco. Non solo è una donna impegnata a 360 gradi – madre, moglie, manager, modella e showgirl, ma è anche una bellezza mozzafiato. Non a caso, infatti, riesce sempre a far parlare di sé, spostando con successo l’attenzione dal calcio alle sue forme tutte da ammirare.

Così la bella argentina, oggi 32enne, è costantemente presente su Instagram, sia nelle stories che nei post. Sempre in posa, da sola, con Icardi o con i suoi cinque bambini. A Milano, a Parigi o chissà anche dove. Insomma, un vero e proprio mix di bellezza, lusso e anche – ogni tanto – di dolcezza.

Attraverso il suo social preferito, la bellissima Wanda Nara continua ogni giorno a stupire i suoi numerosi followers, oggi quasi 6 milioni. Insomma, la signora Icardi ha un fisico mozzafiato con tutte le curve al punto giusto e non ha la minima paura a mostrarlo attraverso degli scatti decisamente hot. Poche ora fa, infatti, ha condiviso una sua foto in bianco e nero che ha scaldato l’atmosfera sui social. Con un look da rockstar sulle tonalità del bianco e nero, Wanda indossa un paio di jeans, una giacca di pelle e il reggiseno. Ad essere più precisi, però, il reggiseno è totalmente trasparente. I seni sono stati coperti solo da due toppe a forma di linguaccia cucite sul reggiseno. Per far risaltare le toppe, inoltre, Wanda le ha colorate di rosso, lasciando il resto della foto senza colori. Insomma, un look molto aggressivo che ha totalmente catturato l’attenzione dei suoi fan.

Purtroppo, la showgirl ha scelto di disattivare i commenti nello spazio in fondo al post, forse stanca di ricevere offese e frasi non troppo lusinghiere. Ma per i suoi fan questo non è un problema, visto che hanno ripostato lo scatto letteralmente ovunque su Instagram. “Da infarto!” , “Divina” , “Memorabile” , “Uno spettacolo per gli occhi” e “Unica al mondo”, sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere. Non sono mancati, poi, complimenti anche in altre lingue, dato che Wanda Nara è famosa in tutto il mondo – non necessariamente per via di suo marito. Infine, non sono tardati ad arrivare anche commenti piuttosto volgari. Un utente infatti ha scritto: “Le linguacce sui capezzoli per coprire il copribibile… Se vuoi provocare gli uomini ci stai riuscendo alla grande!” . E ancora: “Linguacce ovunque, ma la lingua?!?” .

Insomma, non resta che chiedersi se, alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, Wanda Nara saprà confermarsi all’altezza degli scatti che condivide sul suo profilo Instagram. Staremo a vedere!

