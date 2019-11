Grande Fratello Vip: Wanda Nara e Pupo opinionisti del reality

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Nonostante lo slittamento della programmazione (prevista per dicembre, poi scivolata a febbraio 2020) la casa più famosa d'Italia è pronta ad aprire la porta ai personaggi famosi della nuova edizione. Del cast non si conoscono ancora i nomi, ma sono stati ufficializzati quelli degli opinionisti che affiancheranno il conduttore, Alfonso Signorini, alla guida del reality.

La coppia è di quelle che non ti aspetti: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). E non sono rumors. La notizia è comparsa sui profili social del programma nella tarda mattinata e, in un primo momento, si è pensato si trattasse dell'ennesimo giro di valzer sui nomi. In realtà l'ufficialità della notizia è arrivata poco dopo dai diretti interessati. Wanda Nara ha pubblicato nelle storie del suo account Instagram il logo del Grande Fratello, confermando la sua partecipazione in qualità di opinionista. Non solo. La co-conduttrice di Tiki Taka ha commentato e messo il suo personale like al post social del profilo del GF, dove si annunciava il suo nome e quello di Pupo. Anche il cantante italiano, tornato alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni per l'ospitata a "Live!" dalla D'Urso insieme alle sue due compagne, ha confermato la notizia. Sul suo profilo Instagram ha condiviso il post del Grande Fratello confermando la sua presenza in studio.

Le voci della partecipazione di Wanda Nara al Gf Vip 2020 erano date per certe già da qualche settimana. Il portale Dagospia aveva anticipato l'indiscrezione che, oggi, trova conferma sui social network. La quarta edizione della versione celebrities del Grande Fratello si annuncia, dunque, infuocata considerando la verve dei due opinionisti e le capacità di Signorini (che riceve il testimone da Ilary Blasi). Non rimane dunque che attendere anche l'ufficialità del cast che varcherà la soglia della famosa porta rossa. Per il momento i nomi che circolano, sui quali non c'è ancora conferma, sono l'influencer Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza e Adriana Volpe.