Giancarlo Magalli e il Natale con Di Battista: "Ha cucinato il baccalà"

“Che ci fanno Alessandro Di Battista e Giancarlo Magalli insieme a Natale?” Questa è una delle domande che è circolata con maggiore insistenza durante le ultime festività, nel vedere le storie condivise dalla figlia del popolare conduttore su Instagram. A distanza di qualche giorno è stato lo stesso Magalli a rispondere, intervenendo ai microfoni di Un giorno da pecora, popolare trasmissione di Rai Radio1.

Quella di Giancarlo Magalli era una tavolata piuttosto numerosa e variegata. Tra le altre, come ha spiegato lui stesso, c'erano le sue due mogli passate e quella che Magalli definisce " in rodaggio ", perché pare che il conduttore negli ultimi mesi si sia fidanzato con un'altra giovane donna. Il fulcro del discorso, però, è stata però la presenza di Alessandro Di Battista: " Conosco Alessandro perché sua sorella, Titti, è molto amica della mia figlia maggiore, si conoscono da bambine. Tanto che anni fa quando Di Battista non era conosciuto e mi incontrava mi diceva: 'Signor Magalli sono il fratello di Titti'. "

L'intera comitiva si è riunita a casa Magalli, dove ognuno degli invitati ha portato qualcosa da mangiare: " Alessandro Di Battista ha portato il baccalà mantecato fatto con le sue mani. " Giancarlo Magalli ha apprezzato la preparazione del suo ospite, che hanno degustato spalmata sulle tartine. Pare che Di Battista abbia portato baccalà in abbondanza a casa di Giancarlo Magalli, che ne conserva ancora una porzione in frigo pronta all'uso. Nessun discorso politico durante la cena di Natale, Magalli e Di Battista si sono limitati a discorrere come vecchi amici e c'è anche stato uno scambio di doni tra loro. " Abbiamo fatto un regalo al suo bambino ", ha dichiarato Magalli, raccontando quello che a tutti gli effetti sembra sia stato un Natale come tante a casa degli italiani.

Con un ospite come Giancarlo Magalli, i conduttori di Un giorno da pecora non si sono lasciati sfuggire l'occasione di fare qualche domanda sul Festival di Sanremo, ormai ai nastri di partenza. Inevitabile un passaggio su Rula Jebreal, personaggio che più degli altri sta infiammando l'opinione pubblica per la sua presenza, ormai certa dopo un lungo valzer, sul palco dell'Ariston. " Non credo che canti così bene da invitarla... ", ha dichiarato ironicamente (ma non troppo) Giancarlo Magalli.