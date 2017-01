Giancarlo Magalli vigile onorario a Roma

A garantire il servizio pubblico al Circo Massimo di Roma ieri sera c'era anche... Giancarlo Magalli.

Il conduttore televisivo è stato infatti nominato da un paio d'anni vigile urbano onorario della capitale e ieri si è presentato con tanto di cappello e divisa in piazza, dove ha incontrato il sindaco Virginia Raggi. Inevitabile il "selfie" di rito e la pubblicazione della foto sulla sua pagina Facebook. Magalli in passato aveva prestato per sette anni servizio volontario come ausiliario, fino al conferimento dell'onoreficenza diversi anni fa.