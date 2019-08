Gianluca Vacchi con le ragazze in barca

È da molti anni che Gianluca Vacchi fa parlare di sé per i video che condivide sui social, spesso irriverenti. Il ricchissimo dJ e imprenditore bolognese si trova in questi giorni nella sua amata Sardegna, dove possiede una splendida villa con vista mare in Costa Smeralda. Qui, Gianluca Vacchi ha ormeggiato anche la sua maestosa barca a vela, un'imbarcazione extra lusso di grandi dimensioni con tanto di consolle in coperta per intrattenere gli ospiti.

Come sempre, Vacchi è circondato da bellissime donne con le quali ama trascorrere lunghissime giornate in navigazione a bordo costa, esplorando le baie più remote e nascoste di questo angolo di Sardegna. In questa sorta di “harem” non manca mai Sharon Fonseca, la modella che da diverso tempo pare sia al fianco dell'imprenditore bolognese. Tra bagni di sole, tuffi in mare e balli scatenati l'allegra comitiva sembra divertirsi sotto l'occhio attento dell'armatore Vacchi. I video condivisi dal dJ sul suo profilo fanno sempre incetta di like e sono tantissimi i fan del bolognese che lo idolatrano così come sono numerosi quelli che non gli risparmiano critiche. E questo è quello che è avvenuto sotto l'ultimo video condiviso da Gianluca Vacchi, dove il dJ si diverte a ballare sulle note della sua ultima fatica discografica. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il balletto ideato dall'imprenditore prevede un passaggio poco gradito ai suoi seguaci. Nel video si vedono quattro splendide ragazze in bikini che porgono i loro fondoschiena a Gianluca Vacchi, che passando li schiaffeggia in modo ironico imitando il gesto dei tamburi. La coreografia prosegue con il solito balletto a bordo ma quei pochi secondi sono bastati a scatenare i commenti.