Gianluigi Buffon si è sposato in segreto? Spunta la fede al dito

Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico si sono già sposati? È questa l'indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, che tra le sue pagine ha pubblicato alcuni scatti del portierone della Juventus con una brillante fede all'anulare della mano sinistra.

Sembrerebbe un indizio schiacciante di un traguardo raggiunto, per due persone che ormai fanno coppia fissa dal 2014 e che insieme hanno un bimbo di 3 anni. Delle nozze per ora non si è avuta nessuna notizia e se davvero sono state celebrate, i due sono stati molto bravi a tenere tutto nascosto. Si tratta solo di un'ipotesi formulata dal settimanale di Riccardo Signoretti, ma l'anello al dito di Gianluigi Buffon lascerebbe poco spazio ai dubbi.

Il campione è stato fotografato al tavolo di un ristorante con i suoi due figli maggiori, Louis Thomas e David Lee. Con loro non c'è Ilaria D'Amico, Gianluigi Buffon ha probabilmente voluto dedicare una serata intera ai due figli avuti dal precedente matrimonio con Alena Seredova. I ragazzi vivono con la loro madre a Torino, città in cui gioca anche Buffon, che però si divide tra il capoluogo piemontese e Milano, dove invece vive Ilaria D'Amico con il loro (per ora) unico figlio Leopoldo Mattia.

Quella tra la giornalista sportiva e il portierone della Juventus è ormai una relazione stabile e solida. Qualche tempo fa si ipotizzava che la coppia avrebbe potuto convolare a nozze quando Gianluigi Buffon avesse appeso le scarpette al chiodo ma ora che questo giorno sembra essere molto lontano, l'ipotesi che i due abbiano già detto il fatidico “sì” non è così remota. In più di un'occasione i due si sono mostrati complici e innamorati in pubblico e solo poche settimane fa Ilaria D'Amico ha intervistato per la prima volta il suo uomo, scatenando grande ilarità per i siparietti involontari e spontanei a cui hanno dato vita.

Dal canto suo, anche Alena Seredova sembra abbia ritrovato l'amore con Alessandro Nasi, imprenditore della grande famiglia Agnelli. La statuaria modella e l'affascinante manager sono sempre più affiatati e in una recente intervista, l'ex moglie di Gianluigi Buffon non ha escluso di sposare il suo compagno. Alena Seredova ha dato grande dimostrazione di maturità durante il tormentato periodo della separazione da Gianluigi Buffon, soprattutto per come ha gestito il gossip e la grande attenzione dei media sulla sua famiglia. Ha protetto in modo esemplare i suoi due figli e ha fatto in modo di ritrovare l'equilibrio con il suo ex marito per il bene dei bambini, che stanno crescendo sereni e circondati dall'amore di due genitori così famosi che fanno di tutti per preservare la loro privacy.