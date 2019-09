Gianmarco Onestini ci riprova ed entra nella casa del Grande Fratello Vip spagnolo

Ha preso ufficialmente il via l'edizione spagnola del Grande Fratello Vip e nel cast c'è un nome molto caro al pubblico italiano, quello di Gianmarco Onestini. Il 22enne di Bologna ci riprova e dopo la partecipazione al reality condotto da Barbara d'Urso, dove è arrivato terzo, ha deciso di varcare nuovamente la porta rosa, questa volta del Gran Hermano Vip. La prima puntata è andata in onda mercoledì 11 settembre su TeleCinco e Gianmarco ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Casa.

Al suo fianco, immancabile, il fratello Luca Onestini che oltre ad averlo accompagnato in Spagna è stato presente in studio per parlare di lui e dargli tutto il suo appoggio. Tra gag improvvisate a causa della difficoltà della lingua spagnola, Luca ha salutato Gianmarco che è entrato nella Casa. Onestini si è detto carico ed emozionato per questa nuova esperienza spagnola, raccontando molto di sé nel video di presentazione che sembra aver conquistato già il pubblico spagnolo.

Gianmarco ha abbandonato per il momento i social, ma sicuramente si metterà in mostra nel reality e chissà che non scoppi la scintilla con una delle bellissime concorrenti del GH Vip 7. Al Grande Fratello il feeling scoccato con Erica Piemonte non era sfociato in niente di serio e anche il bacio che i due si erano scambiati fuori dal programma non ha dato seguito a una relazione. Nonostante il pubblico tifasse per una love story tra loro, Gianmarco Onestini non ha ceduto alle tentazioni. Sarà così anche al Gran Hermano Vip?