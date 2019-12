Gianmarco Onestini ritocca la foto di una serata ed è polemica: “Non ti segue nessuno”

Polemica per una foto ritoccata da Gianmarco Onestini: il giovane, noto in Italia per aver partecipato al Grande Fratello e divenuto famoso in Spagna per essere stato concorrente della versione iberica del reality show, ha commesso una grave gaffe social.

Inizialmente conosciuto per essere il fratello dell’ex tronista ed ex gieffino Luca Onestini, Gianmarco ha iniziato a camminare con le sue gambe in seguito alla partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Apprezzato dal pubblico per la sua sincerità e per essere l’esempio del classico “ragazzo della porta accanto”, Onestini junior ha avuto la possibilità di diventare celebre entrando a far parte del cast del Gran Hermano.

Il suo flirt con Adara Molinero lo ha portato al centro della cronaca rosa ma, ad oggi, sembra che Gianmarco abbia ricevuto un sonoro due di picche dalla ex coinquilina. Uscito dalla Casa di Telecinco da alcune settimane, Onestini non disdegna l’incontro con i fan che, però, accorrono agli eventi di cui lui è ospite in maniera davvero esigua. Uno degli ultimi eventi organizzati, infatti, ha registrato in Spagna un’affluenza davvero ridotta e, forse vergognandosene, Gianmarco ha deciso di postare sui social lo scatto – ritoccato con Photoshop – di quel momento.

Purtroppo, però, il web è implacabile e la foto originale dell’incontro con i fan ha iniziato a fare il giro della rete smascherando Onestini e il suo “imbroglio”. Nello scatto originale, infatti, Gianmarco è circondato da poche decine di fan che sembrano essere stati radunati in una sorta di “Mc Donald” – come è stato definito da un utente di Twitter – mentre in quello ritoccato sembra che l’ex gieffino sia ospite di una serata in discoteca contornato da migliaia di sostenitori.

La foto ha generato, quindi, l’ironia della rete e ha fatto il giro dei social scatenando una serie di commenti sarcastici che hanno costretto il giovane Onestini a chiudere il suo profilo Instagram rendendolo privato.