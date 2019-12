Gianmarco Onestini torna al Gf Vip spagnolo e si prende un due di picche da Adara

La partecipazione al Grande Fratello Vip spagnolo è costata a Gianmarco Onestini una bella cotta per la ex coinquilina Adara Molinero, che nell’ultima puntata andata in onda su Telecinco gli ha servito un bel due di picche.

L’intesa tra Gianmarco e Adara aveva fatto molto discutere nelle settimane precedenti: lei, fidanzatissima e madre di un bambino di pochi mesi, si era avvicinata pericolosamente al fratello di Luca Onestini e, molti spettatori spagnoli, si erano scagliati proprio contro il giovane ritenendo inopportuno e inadeguato il suo atteggiamento. Eliminato dalla Casa, Gianmarco è stato sottoposto ad un lungo ed estenuante “interrogatorio televisivo” e, tra le lacrime, aveva ammesso di essersi innamorato della Molinero pur consapevole di quale fosse la sua situazione fuori dalle mura del Gf vip.

Per alimentare il gossip, dunque, il Gran Hermano ha permesso a Gianmarco di fare ritorno nella Casa per salutare la sua Adara, ma non sapeva che, insieme a lui, ci sarebbe stato anche il compagno della ragazza. La prima doccia fredda per il giovane Onestini è arrivata quando la ex coinquilina ha preferito confrontarsi prima con il fidanzato. Tra i due, però, non c’è stato alcuno scontro. Anzi. “ Ti ho sempre difesa. Stai tranquilla, continua la gara, hai fatto cose che non si possono fare, ma sei stata la protagonista di questa gara – ha detto Hugo ad Adara - . Non sono arrabbiato, sono solo ferito e deluso. Non posso dirti di aver smesso di amarti ”. Queste parole sono state una vera e propria sorpresa per lei che, prima di congedare il fidanzato, lo ha salutato con un bacio appassionato.