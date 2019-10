Gianna Nannini si racconta tra la dipendenza da droghe e l'amore

Gianna Nannini è in uscita con un nuovo album e si è aperta con una lunga intervista su Vanity Fair, dove ha raccontato i suoi esordi ma anche gli anni difficili del passato, quella della ribellione che solo i ragazzi degli anni Ottanta hanno vissuto. La Nannini è all'alba del suo ventesimo disco, che sarà anticipato dal singolo La Differenza, dallo stesso titolo.

La rockstar italiana è un fiume in piena nell'intervista, durante la quale rivive i primi anni della sua carriera, svelando che fu Mike Bongiorno il primo a vedere in lei qualcosa di diverso. “ L’unico ad avermi capito davvero a 14 anni, quando cercavo il mio posto nel mondo e mi sbattevo tra un provino e l’altro, fu Mike Bongiorno ”, dice oggi Gianna Nannini, che ricorda con precisione le parole le dedicò il grande conduttore italo-americano: “' Questa ragazza ha qualcosa', disse al concorso delle voci nuove. ”

Le sue canzoni accompagnano generazioni di sognatori da più di 40 anni ed è la stessa Gianna Nannini ad ammettere che alcuni dei versi più iconici delle sue canzoni sono in realtà nati per caso, dei “ colpi di culo ” dice lei, dei colpi di genio direbbero tutti gli altri. Uno su tutti, il verso “I maschi disegnati sul metrò/confondono le linee di Mirò”, colonna portante della canone I maschi. “ A mia madre piaceva Miró, vidi questi cazzi disegnati sui vagoni a Milano e mi venne in mente ”, dice oggi la Nannini, che nell'intervista racconta anche il suo rapporto con i maschi, gli uomini che hanno segnato la sua vita ma non ne sono diventati una parte importante. “ Il primo amore, e chi se lo dimentica? Ti sorprende puro, senza meccanismi di difesa. Un ragazzo che mi fece incazzare e a cui in realtà piaceva un’altra: son quelle cose che ti capitano a 14 anni e ti fanno decidere di diventare cantante ”, racconta la cantante senese ricordando il primo fidanzatino.

Gianna Nannini è sempre stata una donna libera dagli schemi, dalle definizioni e dalle classificazioni. Il suo orientamento sessuale è da sempre al centro di pettegolezzi pruriginosi, a cui la cantante non ha mai dato seguito: “ Ami gli uomini? Ami le donne? Sempre le stesse domande, davanti alle quali uno vorrebbe dire soltanto: “Ma te li fai i cazzi tuoi? Eppure sarebbe semplice: a me le divisioni, a partire da quelle di genere, non mi hanno mai interessato granché. ” La rockstar ha raccontato di aver amato uomini e donne senza freni, seguendo quelli che sono i suoi istinti e desideri del momento.

La grande ribellione di Gianna Nannini è sempre stata il suo carattere distintivo, della sua arte e della sua personalità. Sulle pagine di Vanity Fair in edicola racconta dell'isolamento che si impose a Colonia per scrollarsi di dosso la Gianna del passato. Infatti, per sua stessa ammissione, la Nannini come siamo abituati a conoscerla oggi è nata nel 1983. Fa parte del passato anche la dipendenza da droghe, della quale Gianna Nannini parla per la prima volta: “ Tranne l’eroina, le ho provate tutte. Dalla cocaina, per un po’ di tempo, quasi quarant’anni fa, sono stata dipendente. Ero a Londra e ce la portavano in studio con la stessa semplicità con cui oggi ti consegnerebbero un panino. Non stavo mai senza, ci viaggiavo, ero del tutto incosciente. ” Ne è uscita da sola, un giorno che ha visto la dose cadere nel wc e sciogliersi nell'acqua: in quel momento ha deciso di smettere.

Oggi, Gianna Nannini è una delle artiste più grandi che la scena musicale italiana abbia mai avuto. Le sue canzoni sono forti, sofferte e rock nel verso senso del termine, non solo per gli accordi aggressivi e la voce roca che da sempre la caratterizza. Gianna, però, è soprattutto mamma di Penelope, la bambina tanto voluta in età avanzata che ha completato una vita già straordinaria.