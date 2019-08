Gianni Morandi, gli auguri di compleanno al figlio rapper Pietro

Il rapper Pietro Morandi, in arte P13tro (Tredici Pietro), compie 22 anni e papà Gianni e mamma Anna gli hanno fatto gli auguri con dei dolci post su Instagram.

Sebbene Gianni Morandi approvi la scelta di far musica del figlio e lo supporti nelle sue aspirazioni artistiche, il giovane Pietro sente sulle spalle il peso di "cotal" padre: spesso i figli d'arte sono guardati con sospetto nel mondo dello spettacolo, figuriamoci se si vuole far rap con un papà che è un mito e un simbolo della musica leggera italiana!

Forse è proprio per questo motivo che né Gianni né Pietro pubblicano mai scatti familiari, come a voler mantenere una distanza e una indipendenza che non significa, però, indifferenza e freddezza nel rapporto padre e figlio. A dimostrazione di ciò, Morandi senior ha deciso di fare una eccezione a questa "regola".

Nel giorno del ventiduesimo compleanno di Pietro, papà Gianni ha pubblicato un primo piano del figlio con un messaggio semplice e che arriva diretto al punto: "Auguri Pietro! @tredicipietrotredici #22anni #compleanno #estate2019". Poche ora dopo sono arrivati anche gli auguri di mamma Anna.

La signora Dan - ormai una star di Instagram perché spesso protagonista di post e Stories di Morandi - ha scelto la stessa foto usata del cantante ma a campo più largo, in cui appare pure lei. Per accompagnare l'immagine, Anna ha scelto di scrivere qualche parola in più rispetto al marito. "Auguri piccolo Pietro. Ti auguro di non perdere mai questo sorriso".

Molti follower si sono uniti agli auguri di Gianni e Anna e tra loro spicca Biagio Antonacci, "cognato" del giovane Pietro visto che il cantante ha avuto due figli da sua sorella più grande Marianna (nata dal primo matrimonio di Morandi con Laura Efrikian).

Molti fan, però, non si sono limitati ad augurare "buon compleanno" a Pietro e hanno messo in evidenza l'impressionante somiglianza col padre da giovane. "Come ti somiglia, Gianni", "Tale e quale", "Assomiglia molto al papà", hanno scritto tanti utenti di Instagram.

