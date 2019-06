Gianni Morandi cade durante le riprese de "L'isola di Pietro 3", il video è virale

Da alcune settimane Gianni Morandi è tornato sul set de “L’Isola di Pietro 3” per girare la nuova stagione del telefilm ambientato nell’omonima isola sarda. Sul suo profilo Instagram, dove lui quotidianamente pubblica foto, il cantante non manca di postare momenti salienti delle riprese e della sua vita in Sardegna condividendole con i suoi fan. L’ultimo video da lui pubblicato, però, è decisamente sorprendente.

Nel filmato si può vedere, per intero, la sequenza di un piccolo incidente che lo ha visto protagonista durante le riprese di una scena della fiction. Nel video Gianni Morandi sta correndo lungo una strada sterrata. Al suo fianco l’immancabile cane Mirto, protagonista insieme a lui nella serie. Improvvisamente il cantante inciampa in un grosso sasso, perde l’equilibrio e cade in avanti rovinando a terra. Il fedele compagno a quattro zampe si avvicina immediatamente a lui per aiutarlo ma Gianni si rialza, fortunatamente senza gravi conseguenze ma solo qualche colpitura.