Gianni Morandi rassicura i follower, dopo un incidente sul set: "Sono incolume"

Gianni Morandi è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per aver condiviso sui social il video di una sua caduta. Un accadimento verificatosi mentre il cantante e attore, attualmente impegnato sul set della nuova stagione de L'Isola Di Pietro, faceva jogging en plein air, con il cane.

L'incidente di percorso di Gianni Morandi è avvenuto in Sardegna, dove l'interprete è impegnato per le riprese dei nuovi episodi della serie che lo ha visto riscuotere degli ottimi dati di ascolto, su Canale 5.

La nuova edizione in arrivo della serie televisiva include sei nuovi episodi, in cui Gianni interpreta sempre Pietro Sereni, medico del paese di Carloforte, che, oltre a occuparsi dei suoi giovani pazienti, si trova coinvolto in alcune indagini. Stando alle anticipazioni su L'Isola Di Pietro 3, fornite da "Tv, sorrisi & Canzoni", si assisterà ad un nuovo caso da risolvere e a diverse love-stories tra i personaggi. Nel cast sono state confermate le tre new entries Francesca Chillemi, Francesco Arca e Caterina Murino, e sono riconfermati Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce(Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Non rivedremo, invece, Michele Rosiello, il vicequestore Ferras. La serie tv è coprodotta da RTI e Lux Vide.

Gianni Morandi rassicura i follower, dopo la caduta

Il via alla terza edizione de "L'isola di Pietro", salvo cambiamenti repentini nel palinsesto televisivo, è previsto per l'autunno 2019 targato Mediaset. Intanto, non sarebbe da escludere l'ipotesi che la caduta mostrata da Gianni Morandi su Instagram possa essere dettata dal copione del nuovo progetto-tv in arrivo.

A corredo del video che ritrae le immagini del suo misterioso incidente, il cantante ha, tuttavia, riportato un'esclamazione ermetica, dichiarandosi: "Incolume!".

