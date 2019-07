Gianni Sperti spericolato in India, fuori dal treno in corsa

Uomini e Donne è ormai terminato da alcuni mesi e l'opinionista Gianni Sperti si sta godendo l'estate in giro per il mondo. Il ballerino e coreografo é volato in India per scoprire le bellezze del paese e da alcune settimane sta visitando i luoghi più belli della penisola indiana. Varanasi, Bodhgaya e Agra sono alcuni dei posti toccati da Gianni Sperti, che recentemente è apparso nudo sui social per festeggiare il milione di follower. Proprio in uno dei suoi ultimi spostamenti in treno che l'opinionista si è reso protagonista di una vera e propria pazzia.



Nelle stories del suo profilo Instagram il ballerino ha pubblicato, infatti, un video in cui viene ripreso mentre si aggrappa all'esterno del vagone in corsa. Una scena quasi da film, in cui prima di vede Gianni Sperti sporgersi con la testa fuori dal treno e poi portarsi completamente fuori dal vagone, mente questo sta viaggiando in velocità. Lui, pantaloni corti, canotta nera e turbante in testa, appare divertito aggrappato forse a un finestrino e commenta la scena con l'hashtag "dovevofarlo".



In India e in altri paesi dell'est, infatti, spesso i viaggiatori di autobus e treni si sporgono all'esterno del mezzo rimanendo attaccati fino a quando non raggiungono il posto desiderato per scendere agilmente. La velocità è moderata e in India è facile assistere a scene simili. Ma nel video pubblicato da Sperti non si vedono altri passeggeri fuori dal vagone e la velocità non appare così moderata, anzi il rumore del vento è forte a indicare la velocità sostenuta. Una gesto folle e istintivo, fortunatamente senza conseguenze.