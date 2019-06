Gianni Sperti su Giulia De Lellis: "Avevo un pensiero su di lei ma..."

Il celebre opinionista di Maria De Filippi, archiviati gli impegni televisivi, si concede qualche momento di relax insieme alla famiglia. Le vacanze per Gianni Sperti sono già cominciate e tra un tuffo in mare e un po’ di sole non si è voluto sottrarre alle domande curiose dei follower sui social. Su Instagram l’opinionista di Uomini e Donne ha risposto, infatti, ad alcuni quesiti su alcuni dei volti più amati dal "Trono Classico".

In particolare, Gianni Sperti ha voluto dire la sua su Giulia De Lellis, uno dei personaggi più amati usciti dal programma pomeridiano di Maria De Filippi, rispondendo alla domanda di qualcuno che gli chiede "Ti piace Giulia De Lellis?". "Nel periodo delle scelte al castello – spiega il ballerino – abbiamo avuto modo di stare tanto tempo insieme e di confrontarci. Durante il suo percorso a Uomini e Donne avevo un pensiero su di lei ma mi sono dovuto ricredere. Lei è una ragazza intelligente, dolce e determinata. Tanta stima per lei".

Quello su Giulia De Lellis (che in questi giorni è stata pizzicata dai fotografi in compagnia di Iannone) non è stata però l’unico quesito in merito ai volti noti di U&D. Qualcuno gli chiede un’opinione sulla coppia Beatrice Valli – Marco Fantini e lui spiega: "Mi piacciono molto, li seguo e traspare prima di tutto il senso di Famiglia". La coppia più divertente, invece, per Gianni Sperti è senza dubbio una delle ultime formatesi all’interno del programma della De Filippi, quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, amati e molto seguiti dai follower sui social.

Non è mancata, infine, una frecciatina velata a un’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati (che dal programma uscì in coppia con Giordano) sulla quale però Gianni si è voluto astenere dal dire la sua.

