Giulia De Lellis e Andrea Iannone paparazzati insieme. Ma scatta la rissa fuori dal ristorante

Le continue invasioni dei paparazzi nella vita di Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra abbiano fatto scattare una rissa fuori dal ristorante dove i due stavano cenando in compagnia del fratello della influencer e di altri amici.

A rivelare il retroscena è stato il sito Tabloit, che ha raccontato quanto accaduto seguendo, passo dopo passo, la influencer: dalla sua partenza con il fratello Peppe De Lellis alla volta di Milano, fino alla serata che Giulia e Iannone hanno trascorso in un ristorante meneghino. La foto della nuova coppia ha fatto il giro del web, ma sembra che dopo quello scatto sia accaduto l’imprevedibile fuori dal locale dove si stava svolgedo la serata. Sul sito, infatti, si legge che ad un certo punto, un paparazzo ha scattato alcune foto alla De Lellis e al motociclista e, quando il gruppo di amici si è accorto di quanto stava accadendo, il fotografo è stato costretto ad allontanarsi.