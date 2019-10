Gigi D’Alessio: "Vent'anni fa a Sanremo non volevano cantassi in napoletano"

Venerdì 18 ottobre prossimo uscirà il nuovo album di Gigi D’Alessio, “Noi due”, in cui il cantante partenopeo duetta con numerosi artisti del panorama musicale italiano.

Lo ha annunciato proprio lui in un post su Instagram, svelando tutte le collaborazioni che si ascolteranno nelle tracce che caratterizzano questo nuovo lavoro discografico. “ È un disco vario, sorprendente, in cui troverete tutte le mie "anime" musicali e diversi duetti e featuring che sicuramente non vi aspettate – ha esordito Gigi sui social - . La tracklist si apre con i suoni mediterranei e le vibrazioni elettroniche di “Domani vedrai”, seguita dal primo duetto: “Non solo parole” con la mitica Giusy Ferreri ”. “ Il pianoforte è il protagonista di “Una bellissima storia”, mentre in “L’Ammore” duetto con una straordinaria Fiorella Mannoia che si cimenta cantando in napoletano in un brano sulla potenza dell’amore, che “primme te mette a luna miez’e mmane e poi te leva a luce dint’o core” – ha continuato a spiegare - . In “Puorteme cu tte” la melodia si contamina con l’elettronica e gli effetti dell’auto-tune, mentre in “La Milano da bere”, una canzone a cavallo tra trap e ritmi latini, c'è il featuring di Emis Killa ”.