Gigi D'Alessio: "Il vincitore di The Voice deve andare a Sanremo"

The Voice of Italy si prepara per la finalissima e, durante i Knock Out, Gigi D’Alessio ha fatto una proposta e chiesto che il vincitore del programma possa accedere direttamente al Festival di Sanremo 2020.

Rimasti solo quattro talenti in gara dalle indubbie qualità canore, la penultima puntata di The Voice è stata ricca di colpi di scena e di tanta buona musica. Messe da parte le querelle tra Gigi D’Alessio e Morgan, i due coach di Rai 2 si sono dimostrati d’accordo nel chiedere che il vincitore di questa edizione del programma guidata da Simona Ventura possa partecipare al Festival della Musica Italiana. Un evento che, qualora si verificasse, non rappresenterebbe un’eccezione: nel 2009 e nel 2010 i vincitori di X Factor, Marco Mengoni e Nathalie Giannitrapani, gareggiarono alla kermesse tra i campioni.

“ L'azienda di Stato può farlo. Ha l'arbitrio dato che noi The Voice lo facciamo in Italia anche se il format è dell'Olanda – ha detto Morgan, appoggiando pienamente la proposta di Gigi - . Siamo tutti d'accordo! Rivoluzione! ”. Simona Ventura, dal canto suo, non si è dimostrata contraria. Anzi. Ha fatto notare che il regolamento della prossima edizione di Sanremo non è ancora stato scritto e che, quindi, potrebbero esserci delle importanti novità per il vincitore di The Voice.

Tra i finalisti di questa stagione ci sono Diablo, del team Morgan, Brenda Carolina Lawrence del team Guè, Miriam Ayaba del team Elettra, e Carmen Pierri del team Gigi D’Alessio. Il prossimo 4 giugno uno di loro sarà decretato il vincitore di questa elettrizzante edizione di The Voice e, chissà, se avrà accesso diretto al Teatro Ariston così come richiesto da Gigi.