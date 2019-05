The Voice, Morgan irride Gigi D'Alessio: "Sei vestito da RoboCop"

Nella nuova puntata di "The Voice Of Italy" , la produzione del programma ha risposto alle critiche giunte sui social, che contestano i vestiti sempre uguali mostrati dai quattro coach. Le mise sfoggiate dai capisquadra rappresentano in realtà una scelta televisiva del format, così come è stato spiegato dalla conduttrice Simona Ventura su Instagram.

Con un esilarante rvm mostrato in puntata per il pubblico di casa Rai, The Voice ha voluto ironizzare sulle mise di Gué Pequeno, Elettra Lamborghini, Morgan e Gigi D'Alessio. "Se da casa sapessero quanto puzza questa giacca, non riderebbero a certe battute" chiosa sarcastico il coach Morgan, nella clip che è andata in onda martedì sera. Nel filmato trasmesso nell'ultima puntata delle "Blind Audition", l'ex-marito di Asia Argento poi irride il suo collega campano, Gigi D'Alessio: "Sei vestito come il RoboCop di Napoli!". Per chi non avesse seguito The Voice, l'ironico video montato sugli outfit dei coach è stato pubblicato dal profilo Instagram del format in un post, in cui è riportata la seguente descrizione: "I vestiti più lerci della televisione italiana".

Simona Ventura risponde alle critiche su The Voice

Alle critiche ricevute dal popolo del web, sul conto dei look sfoggiati dai coach di The Voice, ha voluto rispondere direttamente la conduttrice del programma. "Il format prevede proprio questo - ha scritto su Instagram Simona Ventura, in risposta ad una domanda ricevuta da un utente.- Per tutte le Blind c’è lo stesso look! Poi per le Battle ce ne sarà un altro, per i Knockout ancora un altro e per la finale live 4 giugno… paura”.

Dunque, per ciascuno dei 4 capisquadra ingaggiati a The Voice è prevista una determinata mise, da sfoggiare in una delle varie fasi di selezione che si susseguiranno nel talent-show.

