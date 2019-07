Gigi e Bella Hadid a Mykonos innalzano la temperatura

Gigi e Bella Hadid stanno trascorrendo parte delle loro vacanze nella splendida cornice delle isole greche. Le due bellissime modelle hanno fatto innalzare sensibilmente le temperature a Mykonos, dove hanno preso una casa per concedersi qualche giorno di relax. Sono due tra le modelle più pagate del mondo e i loro profili sono tra i più influenti su Instagram. Sono seguite da decine di milioni di utenti che tempestano di like e di commenti ogni loro foto o video. La cornice greca è troppo suggestiva per non lasciarsi coinvolgere nella realizzazione di immagini straordinarie e così le due ragazze si sono improvvisate fotografe, mettendosi a turno dietro l'obiettivo per immortalarsi a vicenda.

Bella Hadid ha condiviso sul suo profilo diverse foto mozzafiato in cui si mostra ai tantissimi follower in tutto il suo splendore. Il fisico scolpito, perfetto e abbronzato, è messo in risalto da bikini di dimensioni molto ridotte che coprono a malapena l'indispensabile. Mykonos, con le sue case pitturate di bianco che si stagliano contro il cielo terso, i vicoli stretti e ombreggiati e il mare che la circonda in un abbraccio turchese, è il set fotografico ideale per fare scorta di immagini per i social.

Tra lunghe giornate di ozio sotto il sole greco e serate mondane nei migliori locali dell'isola, Bella Hadid non manca di aggiornare i suoi fan sullo scorrere delle vacanze, mostrando la bellezza dell'isola, dei suoi tramonti e anche della sua fauna. Anche lei, infatti, non si è lasciata sfuggire l'occasione di condividere un delizioso micio, che ha ottenuto quasi 800.000 like.

Gigi Hadid non è certo da meno e anche nel suo streaming si possono ammirare bellissimi panorami ma, soprattutto, scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Uno dei più apprezzati la vede con indosso un costume in una tonalità di arancione fluorescente che ne evidenza l'abbronzatura ma anche (e soprattutto) il lato B. L'inquadratura dal basso slancia ancor di più la figura della modella, ripresa di spalle e le cui gambe sembrano non finire mai, una foto che è piaciuta un sacco, tanto da ottenere oltre 2 milioni di cuori. Non sono da meno le due foto in serie che la modella ha condiviso sotto la doccia esterna della loro villa che in un'ora ha raccolto quasi più di 1 milione di like.