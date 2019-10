Gigi Hadid versione bodyguard: blocca una infiltrata alla sfilata

La sfilata di Chanel che si è tenuta al Grand Palais nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre, si è conclusa con un imprevisto immediatamente risolto dalla modella Gigi Hadid che, per l’occasione, ha assunto il ruolo di bodyguard e fatto uscire l’infiltrata, nota sui social con il nome di Marie S'Infiltre.

La prima collezione firmata dalla direttrice artistica Virginie Viard subentrata al compianto Karl Lagerfeld ha presentato una donna tipicamente Chanel, che ha sfoggiato il classico tweed alternato a capi in paillettes e chiffon e ai classici jeans. Il tutto è stato realizzato nel celebre palazzo parigino dove, per l’occasione, era stata allestita una scenografia che riproponeva i tetti della Ville Lumière. Una sfilata in perfetto stile con la maison, ma che è stata ‘rovinata’ sul finale a causa della incursione di Marie Benoliel, youtuber meglio nota sui social con l’appellativo di Marie S'Infiltre.

La sua missione è quella di infiltrarsi negli eventi più patinati con il tentativo di “denunciare il lato più ridicolo della società” e, dopo aver fatto capolino, il giorno prima, sulle passerelle di Etam, Marie ha pensato bene di infiltrarsi nella sfilata di Chanel per calcare la passerella insieme alle modelle. La ‘disturbatrice’, però, non immaginava che la sua incursione potesse essere prontamente interrotta da Gigi Hadid che, con freddezza e sicurezza, l’ha raggiunta e l’ha invitata a scendere dalla passerella e andarsene. Altre modelle poi, si sono avvicinate alla collega suggerendo a Marie di raggiungere quanto prima l’uscita. Inutile dirlo, il video ripreso dalla giornalista Shannon Adduci ha fatto immediatamente il giro del web.