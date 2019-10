Giglia Marra, l'attrice che ha rubato il cuore di Federico Zampaglione

Giglia Marra debutterà domani sera nello spettacolo teatrale Skake Fools a Roma. L'attrice pugliese sarà impegnata nel difficile ruolo della spietata Lady Macbeth, ma nella vita privata il suo impegno è con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Giglia Marra è infatti la donna che ha rubato il cuore del cantante, dopo la rottura con l'ex compagna Claudia Gerini. Al suo fianco Zampaglione ha ritrovato la serenità e l'ispirazione, tanto da dedicarle addirittura una canzone "Noi casomai". " Uno dei brani a cui tengo di più - ha confessato Giglia Marra a Leggo perché Federico l’ha scritto pensando me, quando lo ascolto mi emoziono. Poi sono stata anche la protagonista del video".

L'attrice pugliese è entrata nella vita del cantante dei Tiromancino in punta di piedi, conquistando l'affetto della figlia e addirittura la stima della Gerini. Il settimanale Lei le ha dedicato un servizio, dove ha svelato come è scoccata la scintilla con Zampaglione: " È successo in un locale. Una mia amica l’ha visto e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Poi lui mi vide mi chiese il numero del telefono. Abbiamo iniziato a scriverci e. .". Giglia Marra è diventata un punto fermo per Federico, anche nel difficile momento dell'arresto del fratello Francesco, finito in carcere per aver rapinato una banca. Un momento difficile che ora è alle spalle. Giglia Marra punta adesso sulla sua carriera di attrice in particolare nel mondo teatrale a lei tanto caro ma soprattutto per dimostrar, se mai ce ne fosse bisogno, che recitare " E' quello che so fare al di là del puro gossip ".