Gina Lollobrigida: "A 92 anni scrivo la mia biografia"

Gina Lollobrigida è nata il 4 luglio e proprio oggi spegne 92 candeline. Per fare un regalo al suo pubblico, l’attrice è intervenuta alle telecamere di Rai1, ospite di Lisa Marzoli e Beppe Convertini a La vita in diretta Estate, per annunciare la prossima uscita della sua autobiografia. La bersagliera del cinema italiano è intenzionata a ripercorre le tappe più significative della sua lunga carriera, svelando aneddoti e segreti, successi e corteggiatori illustri.

Uno dei più “insistenti” è stato Howard Hughes, il produttore hollywoodiano di film come Scarface e Il mio corpo ti scalderà, interpretato da Leonardo DiCaprio nel biopic The Aviator di Martin Scorsese. “ Quello sì che mi ha fatto la corte – rivela la Lollo – almeno per 12 anni, perché voleva sposarmi ”.

Gina Lollobrigida, che scene d’amore con Yul Brynner

Un altro artista indimenticabile con cui la Lollobrigida ha incrociato il proprio destino è stato Yul Brynner, il protagonista di memorabili film come Il re ed io, I dieci comandamenti, Anastasia, I magnifici sette e Il mondo dei robot. “ Facevamo delle scene d’amore – ricorda l’attrice – e il bacio non finiva mai, il regista diceva ‘stop’ ma noi non lo sentivamo assolutamente ”. Insieme, i due hanno girato il kolossal Salomone e la regina di Saba di King Vidor: il loro incontro fu fortuito perché Brynner prese in corsa il posto di Tyrone Power, morto durante le riprese.