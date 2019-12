Ginevra Pisani dopo Uomini e Donne: "L'Eredità? Unica proposta in tv che mi ha convinto"

Ginevra Pisani oggi è una delle bellissime Professoresse del game show preserale L'Eredità condotto da Flavio Insinna. Sono lontani i tempi in cui corteggiava il tronista Claudio D'Angelo a Uomini e Donne. Oggi la giovane napoletana ha trovato spazio in televisione in uno dei programmi più amati e seguiti dei canali Rai. Oggi, attraverso i social network, lei ha confessare che l'ingresso a L'Eredità è stata l'unica proposta, ma sicuramente un gran colpo per la sua carriera.



Ginevra Pisani, nelle scorse ore, ha dedicato del tempo ai suoi fan di Instagram, rispondendo alle loro domande curiose. I quesiti hanno interessato soprattutto il tema della sua nuova esperienza lavorativa in tv. Alla domanda se L'Eredità fosse stata la prima opportunità sul piccolo schermi che le è stata offerta, Ginevra ha candidamente ammesso: " No, non è stata la prima opportunità che mi è stata offerta in televisione, ma sicuramente L'Eredità è stata l'unica che mi ha fatto dire sì, assolutamente sì ". Tra i tanti complimenti qualcuno però le ha chiesto anche della sua passione per il canto e se mai la vedremo in un programma musicale. Ginevra Pisani, che nelle scorse settimane è stata ospite insieme alle altre Professoresse a "Tale e Quale show", non si è sbilanciata ma ha lasciato una porta aperta: " Diciamo di sì... in televisione, forse un giorno non troppo lontano ".



Ginevra è stata una delle corteggiatrici più apprezzate di Uomini e Donne. La bella napoletana fu la scelta dell’ex tronista Claudio D'Angelo e i due hanno vissuto una storia d'amore lunga due anni. Le loro strade si sono poi divise a inizio 2019 ma, nonostante l'amore di Claudio fosse ancora vivo, lei ha preferito buttarsi anima e cuore sul lavoro intraprendendo la carriera televisiva. La Professoressa, che ha confessato di voler in futuro condurre un programma dedicato alle tematiche giovanili, ha poi svelato di esser rimasta delusa da qualche personaggio famoso incontrato: " Sì, è accaduto anche a me. Anche io sono rimasta delusa da persone che amavo come personaggi, ma non vi dirò mai di chi sto parlando ".